腸病毒疫情嚴峻！高雄市單周近千人就醫、1人併發重症 41班停課
國內腸病毒疫情嚴峻，全國就診人數屢創新高，多個縣市校園為因應學生受感染，陸續宣布停課，尤以台中、高雄最為嚴重，其中高雄上週就有941人因症就診，1人併發重症，截至今（7）日有41個班級因此停課。
記者林莞茜／綜合報導
衛生福利部疾病管制署統計指出，截至上週（4/28-5/4）全國腸病毒門、急診就診人次為1萬6240人次。而高雄市腸病毒門、急診就診人次高於去年同期838人次，為941人次，其中一例腸病毒併發重症病例數1例（克沙奇A)。
依據高雄市「腸病毒通報及停課規定公告」規定，針對同一班級7天內2名學童經診斷腸病毒，該班則需強制停課7天，目前停課班級數為41班，其中包含幼兒園、國小低年級、托嬰中心及課後照顧服務班。
衛生局提醒，預防腸病毒最有效的方法為肥皂勤洗手，落實「濕、搓、沖、捧、擦」5步驟正確洗手、使用漂白水進行環境清潔(酒精對腸病毒抑制效果有限)，並維持良好衛生習慣。
衛生局強調，5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，如發現嬰幼兒出現肢體無力麻痺，或有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力、肌抽躍(無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮)、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等重症前兆病徵，應儘速至腸病毒重症責任醫院就醫。