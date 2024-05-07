金塊翻盤難如登天！歷史數據顯示只剩7%機率逆轉　連霸之路恐被斷

我是廣告 請繼續往下閱讀
金塊主場輸球 系列賽深陷險境
金塊成為繼2011年湖人、2020年暴龍後，第3支在系列賽前2個主場(G1、G2)都輸球的衛冕軍，前兩次最終結局「無懸念」，就是打包出局。灰狼連兩戰打爆金塊，連專家都跌破眼鏡，灰狼半場領先達26分，創下近32年來，客隊半場領先衛冕軍最多的紀錄。
今年首輪有5支球隊系列賽陷入0：2落後，包括洛杉磯湖人、鳳凰城太陽、紐奧良鵜鶘、奧蘭多魔術、費城76人最終無一例外都是出局。考慮到金塊今天在主場以大比分潰敗，且Nikola Jokic和Jamal Murray被限制到31投僅8中，實在很難讓人對他們的未來抱有希望。
ESPN記者Tim Bontemps分享了過去在季後賽先丟2場主場，最終能夠翻盤的球隊：
1969 湖人淘汰勇士
1994年 火箭淘汰太陽
2005年 小牛（現獨行俠）淘汰火箭
2017年 塞爾提克淘汰公牛
2021年 快艇淘汰獨行俠
Aaron Gordon希望不被橫掃 Charles Barkley直言系列賽已經結束
今天攻下全隊最高20分的金塊前鋒Aaron Gordon表示，希望球隊能避免被橫掃，「我仍對球隊有信心，先贏一場。贏下一場，比賽的形勢就可以被扭轉，系列賽的形勢就有機會被逆轉。」
傳奇球星、TNT名嘴Charles Barkley也不相信金塊能逆轉，他在節目上表示：「這個系列已經結束結，灰狼隊就是比金塊隊更好，他們（金塊）在任何領域都沒有優勢。灰狼將橫掃丹佛金塊。」
更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁