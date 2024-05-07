快訊／灰狼麻煩了！Rudy Gobert確定缺陣　離隊「個人因素」曝光

金塊翻盤難如登天！歷史數據顯示只剩7%機率逆轉　連霸之路恐被斷

▲NBA衛冕軍金塊陷入大麻煩！今（7）日再度於主場不敵灰狼，系列賽陷入0：2落後，而且是丟掉前兩場主場賽事，根據NBA歷史數據統計，要翻盤的機率僅剩下約7%。（圖／美聯社／達志影像）
▲NBA衛冕軍金塊陷入大麻煩！今（7）日再度於主場不敵灰狼，系列賽陷入0：2落後，而且是丟掉前兩場主場賽事，根據NBA歷史數據統計，要翻盤的機率僅剩下約7%。（圖／美聯社／達志影像）

記者廖聿偉/綜合報導

NBA衛冕軍金塊陷入大麻煩！今（7）日再度於主場不敵灰狼，系列賽陷入0：2落後，而且是丟掉前兩場主場賽事，根據NBA歷史數據統計，要翻盤的機率僅剩下約7%。之後他們將移師灰狼主場再戰，球隊是否可以上演奇蹟翻盤，考驗著冠軍球隊的調整以及抗壓力能力。

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過去NBA出現過454次系列賽0：2局面，翻盤案例僅33次，等於有其他421支球隊最終出局，勝率低到只有7%。最近一支0：2逆轉的例子是2023年的金州勇士隊，他們上賽季首輪在對陣沙加緬度國王隊的系列賽賽中輸掉了前2場比賽，但最終贏下搶七，以4：3晉級。而另一項數據指出，在客場取得2：0領先的球隊，有36支球最終晉級，僅有5支淘汰；若是進一步限定在次輪，則是11：2。

▲Jamal Murray和Nikola Jokic在次輪G2合計31投8中，灰狼球員的防守天賦和「漏斗」戰術，讓衛冕軍丹佛金塊在這一輪系列賽面臨被淘汰危機。（圖／美聯社／達志影像）
▲金塊成為繼2011年湖人、2020年暴龍後，第3支在系列賽前2個主場(G1、G2)都輸球的衛冕軍，前兩次最終結局「無懸念」，就是打包出局。（圖／美聯社／達志影像）
金塊主場輸球　系列賽深陷險境

金塊成為繼2011年湖人、2020年暴龍後，第3支在系列賽前2個主場(G1、G2)都輸球的衛冕軍，前兩次最終結局「無懸念」，就是打包出局。灰狼連兩戰打爆金塊，連專家都跌破眼鏡，灰狼半場領先達26分，創下近32年來，客隊半場領先衛冕軍最多的紀錄。

今年首輪有5支球隊系列賽陷入0：2落後，包括洛杉磯湖人、鳳凰城太陽、紐奧良鵜鶘、奧蘭多魔術、費城76人最終無一例外都是出局。考慮到金塊今天在主場以大比分潰敗，且Nikola Jokic和Jamal Murray被限制到31投僅8中，實在很難讓人對他們的未來抱有希望。

ESPN記者Tim Bontemps分享了過去在季後賽先丟2場主場，最終能夠翻盤的球隊：

1969 湖人淘汰勇士

1994年 火箭淘汰太陽

2005年 小牛（現獨行俠）淘汰火箭

2017年 塞爾提克淘汰公牛

2021年 快艇淘汰獨行俠



Aaron Gordon希望不被橫掃　Charles Barkley直言系列賽已經結束

今天攻下全隊最高20分的金塊前鋒Aaron Gordon表示，希望球隊能避免被橫掃，「我仍對球隊有信心，先贏一場。贏下一場，比賽的形勢就可以被扭轉，系列賽的形勢就有機會被逆轉。」

傳奇球星、TNT名嘴Charles Barkley也不相信金塊能逆轉，他在節目上表示：「這個系列已經結束結，灰狼隊就是比金塊隊更好，他們（金塊）在任何領域都沒有優勢。灰狼將橫掃丹佛金塊。」

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