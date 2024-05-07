MAMAMOO玟星跳〈國民健康操〉還放槍 粉絲籲國健署：更新這版本
南韓大勢女團MAMAMOO成員玟星，本月4日、5日一連兩天在高雄流行音樂中心開唱，吸引6000名粉絲買票到場，向來親民又寵粉的玟星，特別錄製一段帶領舞者大跳有百年歷史的〈國民健康操〉影片，讓台灣MOO MOO（粉絲暱稱）笑翻，呼喚衛福部：「該找MAMAMOO來更新健康操影片了吧！」
記者楊穎軒／綜合報導
MAMAMOO官方IG昨（6）日釋出一支影片，只見團員玟星和8名舞者穿改良式軍裝在高流舞台，大跳類似體操的排舞，仔細一聽，背景音樂竟然是我國學生耳熟能詳的〈國民健康操〉，玟星和舞者跟著節奏的頓點，認真做出雙手插腰、掂腳，舉手轉圈等制式動作，玟星一開始還搶拍「放槍」，相當逗趣，1天吸引8.7萬人按讚。
影片一出，大批MOO MOO驚喜直呼：「國健署，可以再跳十年，但請更新影片」、「不可能帶著舞者跳健康操還上傳官帳」、「代溝了！我還在123321」、「大家快看我愛豆在跳健康操還發官帳」、「健康操傳到國外了嗎」、「妳可以去學務處領獎品了」、「穿得那麼帥，然後跳健康操」、「我實在沒想到有一天會在韓團的官方帳號上面看到健康操...」
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