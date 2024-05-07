全大運／昔最強國中生！莊佳龍初體驗奪金　備戰亞錦賽拚奧運門票

我是廣告 請繼續往下閱讀
跟全中運不一樣的是，賽場上多了好幾位「大哥」，莊佳龍表示，在國家運動訓練中心有跟學長們交手過，還是有點小緊張，但盡力把自己做好，最後他在拿手的地板、鞍馬跟雙槓也都有不錯表現。
今天莊佳龍的六項目，地板13.975，鞍馬13.5，吊環12.2，跳馬13.8，雙槓13.775，單槓12.9分，總分80.15令他頗為滿意，終於突破一直以來期望的80分，地板項目也發揮得比預賽更好，不過比到第三項吊環，落地時有點失誤，後面還是有穩住，他說：「平常心，因為平常練習也會有大大小小的失誤，盡量調整心態，把後面做好就可以。」
由於下週一就要出發前往5月16日到19日，在烏茲別克塔什干舉辦的亞錦賽，莊佳龍也將此次全大運作為這段期間的成果驗收，他自評80分，認為還可以更好，「第一次亞錦賽，想說以全大運調整心態，看到時候表現能不能好一點，但今天還是有點失誤，還要再調整。」
不過教練林永錫不太擔心這一塊，在他眼中，莊佳龍是個性沈穩、內斂的孩子，對自我要求也很高，不用跟他說太多，就會積極準備。對於亞錦賽，林永錫指出，準備好的難度有在這兩天呈現出來，會再做些微調整，盼能在亞錦賽有更好的表現。
特別是這次亞錦賽是能通往巴黎奧運的管道，莊佳龍強調，當然會想爭取亞洲區唯一一張以個人全能項目取得資格的機會，會努力讓自己穩定一點，看總分能不能提升到82分，拼拼看奧運資格。
更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁