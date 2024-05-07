Jennie二登Met Gala！中空藍禮服性感現身　珍珠鍊點綴纖腰超吸睛

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而Jennie曾說過自己最喜愛的顏色是藍色，這次她身穿藍色禮服讓全身肌膚顯得更加白皙，腳上的高跟鞋同樣也以藍色來搭配，臉上精緻的妝容則展現出她迷人的魅力，身上配戴的珍珠耳環和腰帶鍊，更凸顯了古典氣質，替整體造型增添了亮點，讓她整個人看起來彷彿女神降臨一般。
此外，也有許多歐美藝人現身Met Gala紅毯，特殊的妝容和服裝都引起不少討論。像是Zendaya（千黛亞）今年身為聯合主席之一，她身穿Maison Margiela的高級訂製服，除了服裝緊扣這一次的「時光花園」主題，妝髮上也充滿戲劇張力。
而今年同樣也是聯合主席之一的Jennifer Lopez（珍妮佛羅培茲），則是身穿造型貼鑽透膚禮服登場，依然展現十足的霸氣。超模Gigi Hadid也穿著Thom Browne的訂製禮服踏上紅毯，以浪漫的服裝詮釋今年的「The Garden of Time（時光花園）」主題，獲得許多好評。
事實上，Met Gala是時尚界規模最盛大的晚宴活動，固定於每年5月的第一個星期一舉行，因為眾星雲集，讓它也被稱為「時尚界奧斯卡」。主辦單位紐約大都會藝術博物館（Metropolitan Museum of Art，簡稱為Met）所管轄的時裝館，自1948年起，每一年都會舉辦名為Met Gala的募款晚宴。
晚宴中受邀的賓客從當紅的歌手、演員、藝術家、模特兒、設計師到文化圈人士或是政治人物都有，如果沒有受邀參加的話，也可以自費買票進場，據了解門票一張要價3萬美金（約新台幣97萬）。
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