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Jennie二登Met Gala！中空藍禮服性感現身　珍珠鍊點綴纖腰超吸睛

▲Jennie二登Met Gala，身穿藍色古典禮服性感現身，以珍珠鍊點綴小蠻腰，整個人超吸睛。（圖／美聯社／達志影像）
▲Jennie二登Met Gala，身穿藍色古典禮服性感現身，以珍珠鍊點綴小蠻腰，整個人超吸睛。（圖／美聯社／達志影像）

記者洪生儒／綜合報導

有著「時尚界奧斯卡」之稱的Met Gala晚宴，在今（7）日盛大展開，而南韓天團BLACKPINK的成員Jennie以一身高貴典雅又不失性感的禮服登上2024 Met Gala紅毯，在紅毯上大方展現她的小蠻腰，腰上還繫著珍珠鍊來點綴呼應她的珍珠耳環，為整體服裝增添了亮點。不少粉絲們看了都直呼「只有金珍妮才能超越金珍妮！」

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▲南韓天團BLACKPINK的成員Jennie以一身高貴典雅又不失性感的禮服，登上2024 Met Gala紅毯，引起高度關注。（圖／美聯社／達志影像）
▲南韓天團BLACKPINK的成員Jennie以一身高貴典雅又不失性感的禮服，登上2024 Met Gala紅毯，引起高度關注。（圖／美聯社／達志影像）
Jennie再度出席Met Gala，她身穿ALAÏA藍色禮服現身紅毯，大方展現纖細的小蠻腰和白皙修長的美腿，而服裝的高領和落地衣擺設計，也讓禮服多了一絲古典氣息，Jennie穿上後整個人既典雅又性感。

而Jennie曾說過自己最喜愛的顏色是藍色，這次她身穿藍色禮服讓全身肌膚顯得更加白皙，腳上的高跟鞋同樣也以藍色來搭配，臉上精緻的妝容則展現出她迷人的魅力，身上配戴的珍珠耳環和腰帶鍊，更凸顯了古典氣質，替整體造型增添了亮點，讓她整個人看起來彷彿女神降臨一般。

▲Jennie身穿ALAÏA藍色禮服現身紅毯，大方展現纖細的小蠻腰和白皙修長的美腿。（圖／美聯社／達志影像）
▲Jennie身穿ALAÏA藍色禮服現身紅毯，大方展現纖細的小蠻腰和白皙修長的美腿。（圖／美聯社／達志影像）
此外，也有許多歐美藝人現身Met Gala紅毯，特殊的妝容和服裝都引起不少討論。像是Zendaya（千黛亞）今年身為聯合主席之一，她身穿Maison Margiela的高級訂製服，除了服裝緊扣這一次的「時光花園」主題，妝髮上也充滿戲劇張力。

而今年同樣也是聯合主席之一的Jennifer Lopez（珍妮佛羅培茲），則是身穿造型貼鑽透膚禮服登場，依然展現十足的霸氣。超模Gigi Hadid也穿著Thom Browne的訂製禮服踏上紅毯，以浪漫的服裝詮釋今年的「The Garden of Time（時光花園）」主題，獲得許多好評。

▲Jennie臉上精緻的妝容則展現出她迷人的魅力，身上配戴的珍珠耳環和腰帶鍊，更凸顯了古典氣質，替整體造型增添了亮點。（圖／美聯社／達志影像）
▲Jennie臉上精緻的妝容則展現出她迷人的魅力，身上配戴的珍珠耳環和腰帶鍊，更凸顯了古典氣質，替整體造型增添了亮點。（圖／美聯社／達志影像）
事實上，Met Gala是時尚界規模最盛大的晚宴活動，固定於每年5月的第一個星期一舉行，因為眾星雲集，讓它也被稱為「時尚界奧斯卡」。主辦單位紐約大都會藝術博物館（Metropolitan Museum of Art，簡稱為Met）所管轄的時裝館，自1948年起，每一年都會舉辦名為Met Gala的募款晚宴。

晚宴中受邀的賓客從當紅的歌手、演員、藝術家、模特兒、設計師到文化圈人士或是政治人物都有，如果沒有受邀參加的話，也可以自費買票進場，據了解門票一張要價3萬美金（約新台幣97萬）。

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