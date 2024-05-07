拒與林淑芬辯論！陳柏惟轟黃國昌欺善怕惡「怕綠營這3人」
新北市蘆洲南北側重劃區目前在中央審查，民眾黨立委黃國昌砲轟「中央卡地方」，民進黨在地立委林淑芬則痛批究竟是無知，還是急於對三重果菜批發市場都更案建商財團拋媚眼，更下戰帖要求辯論。前立委陳柏惟今（7）日表示，先前就說過黃是會挑選對手的人，只要有失敗的可能就絕對避戰，會怕王義川、沈伯洋與林淑芬，欺負范雲、林月琴，看起來是驍勇善戰，實際上只是欺善怕惡。
記者陳威叡／台北報導
黃國昌與林淑芬針對蘆洲南北側案交鋒，林淑芬今日受訪說時，直接開嗆敢不敢來辯論，不是最愛找人辯論？「今天林淑芬就下戰帖找你辯論！」黃國昌則認爲對方含血噴人，「對不起，恕我無法同意」，拒絕與對方辯論。
對此陳柏惟說，自己很早就說過黃國昌是會挑選對手的人，只敢在優勢場唱秋，只要有失敗的可能就絕對避戰，看起來是驍勇善戰，實際上只是欺善怕惡。
陳柏惟說，綠營黃國昌怕王義川、沈伯洋與林淑芬，卻欺負范雲、林月琴，黃國昌就是沒拿到角色或是看到對手太強就是會跳game的人（區域），打贏算他的，打輸怪別人（時力），沒操作也沒獎牌（立法質量），整場實況都在做效果，毫無技術可言，就是個東巴白金仔，當表演看可以，如果認真信他就輸了。