故宮又出包！藍委爆典藏人員在翠玉白菜旁簽名 清潔員還闖入庫房
國民黨立委黃健豪今（7）日爆料，今年3月故宮借南美館展覽完畢交接時，典藏人員直接打開展櫃，在翠玉白菜旁簽署文件，甚至日前還接獲民眾檢舉，故宮南院庫房遭人無故闖入。對此，黃健豪表示，這兩件事證明，故宮迄今仍未正視文物保存管理的重要性，對於國寶展覽的SOP，以及庫房管理都有明顯疏失，他要求應立即清點庫房是否受損或遺失物品，並且對國寶文物的管理進行再教育。
記者林怡昕／台北報導
黃健豪指出，之前才發生故宮國寶不慎摔壞的事件，當時立法院還特地去故宮了解文物管理與庫房管理的流程，故宮也信誓旦旦說會加強對國寶的保護，怎料，今年3月借展南美館的翠玉白菜展覽結束，工作人員居然在打開的展櫃，當著翠玉白菜的面前進行文件簽署交接，卻渾然不覺這行為對國寶可能的危害，萬一碰撞到或是導致國寶掉落時可能產生的傷害。
黃健豪續指，更誇張的是，有民眾檢舉，日前南院庫房居然被清潔人員無故進出，「這行為簡直無法想像，過去在電影裡面才能看到的情節，居然在故宮南院出現」。
黃健豪要求故宮應該說明清楚，遭人闖入的時間有多久？是否有東西被觸碰，甚至是遺失？故宮是否有進行盤點與清查？同時應該公布監視器畫面，讓國人知道真相為何，之後再來談相關人員的責任與懲處。
黃健豪指出，故宮這些年來對國寶的輕忽，已經不是藉口個案疏失可以解釋，根本是全盤螺絲都鬆掉，連庫房都可以被闖入，簡直匪夷所思，還有明年是故宮建院100周年，迄今也不見有任何大肆宣傳與特別的規劃內容，所見都是類似的例行展覽，民進黨執政後，在去中國化的政策指導下，對於古文物非常不珍惜，小至翠玉白菜點交，大連庫房管理都出了很大問題，他要求故宮應上緊發條，重新正視故宮價值。