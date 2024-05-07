高捷R20後勁站聯開案評選出爐 鑲揚、福裕聯手獲投資權
高雄市政府捷運局日前（4/29）辦理「高雄市大眾捷運系統紅線R20站土地開發案」開發建議書綜合評選作業，由鑲揚國際開發有限公司及福裕事業股份有限公司合組申請團隊獲選最優申請人，取得該案投資權。此次申請人特邀日本知名建築師隈研吾參與建築設計，並命名為R20楠梓科技之星，開發量體為地下5層，地上兩棟分別為16、24層之住辦、住商大樓，並與捷運R20後勁站出口立體連通，藉由捷運串接科學園區、公園綠地、住宅及行政辦公，實現TOD軌道經濟。
記者蔡佳宏／高雄報導
捷運局長吳義隆表示，R20站開發基地位於楠梓區加昌路與海專路交叉路口，鄰近高科大楠梓校區、高雄都會公園、楠梓科技園區、南科高雄第三園區及國道交流道，基地具備優異區位條件及享有產業成長所帶動的人口紅利。感謝各組申請人參與遞件R20案，發揮巧思突顯基地與眾不同之處，也是自2010高雄聯開元年以來，首次迎來國際級建築大師的親自操刀，巧妙構思將捷運立體連通設施規劃為空中藝術綠廊道，也期待後續打造高雄新地標的同時也讓世界看見高雄。
捷運局補充，本案基地面積約1658坪、建蔽率60%、容積率420%，開發後市府分回之樓地板將部分作為楠梓第二行政中心，除便利民眾洽公並可提升辦公環境品質；申請人亦承諾取得綠建築、智慧建築及耐震標章，以達政府安全規範並進一步追求環境友善，迎合ESG趨勢，實踐綠色永續辦公室。後續市府亦將堅定秉持公平、公正、公開且友善的招商原則，以確保及把關捷運聯合開發案之成果。
捷運局目前正積極進行全市捷運及輕軌沿線潛力開發地的盤點，已推出之招商案件，包括已簽約之O13、Y10案、已評選完竣之RK1案，及公告招商中之Y15、O10/Y18等案。未來將陸續規劃推出更多具有區位優勢及開發潛力之聯開計畫，包括岡山RK1(東基地)及O9技擊館站等基地。相關招商資訊都將在高雄市政府捷運工程局官網上公開發布，歡迎國內外投資人踴躍參與，攜手打造高雄軌道經濟新地標。