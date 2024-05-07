蘋果命名邏輯都一樣？日本流出「新Apple Pencil」名稱：多個Pro
蘋果2024年首場發表會今（7）晚登場，預期會有2款新iPad Pro和兩款iPad Air，對應新平板的巧控鍵盤預料也會如期登場，此外，備受關注的還有新一代的Apple Pencil，在官方發表會前夕，有網友在日本的官網上發現了新款Apple Pencil的名稱，不是命名為第三代，而是成為Apple Pencil Pro。綜觀蘋果取名邏輯，手機、耳機、電腦都有「Pro」產品線，Apple Pencil Pro也相當合理，但目前僅出現在日本官網，正確名稱還是要等官方發表會後才能證實。
記者周淑萍/綜合報導
眾所期待的蘋果發表會，今晚10點即將登場，其中久未推出新品的Apple Pencil傳聞會有新款亮相，早先大多用Apple Pencil 第三代來稱呼，隨著發表會的靠近，有高手在日本蘋果官網的程式碼中上發現被取名為「Apple Pencil Pro」，該名稱目前似乎只出現在日本網站上，可信度還有待查證。
回顧蘋果產品的取名的方式可以發現，加入「Pro」並不是一件奇怪的事情，如果2024年的Apple Pencil取名為Apple Pencil Pro感覺相當合理。
◾2006年有MacBook Pro
◾2015年出現12.9吋的iPad Pro，可以結合巧控鍵盤。
◾2019年從iPhone 11 Pro開始出現Pro產品線，鏡頭、螢幕都有所區別。
◾2019年耳機AirPods Pro多了降噪功能。
🟡 Apple Pencil Pro目前傳聞功能如下：
1.加入全新「擠壓」手勢，可自定義不同功能。
2.支援蘋果頭戴裝置 Vision Pro。
3.加入「尋找」功能，能整合至 Find My 尋找App 內，利用 UWB 超寬頻晶片尋找。
4.提供3種不同磁性筆尖。
5.全新觸覺回饋，可以感受筆尖在紙張上書寫的回饋感，不會感覺是在玻璃板上書寫。
6.導入光學感測器，能夠偵測與識別物體表面色彩數據。