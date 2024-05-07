香蕉赴山豬告別式「全程口含10元奶茶」！原因藏洋蔥 引全場淚崩
38歲藝人山豬（陳俊甫）4月因肺炎併發敗血性休克離世，昨（6）日家人替他舉行告別式，現場集結眾多藝人好友，前來送他最後一程。男星香蕉（王俊傑）和山豬都是自《瘋神無雙》出身，兩人在演藝界擁有多年革命情感，香蕉不僅告別式全程陪伴，口中還含著10元奶茶，事後他發文曝光原因，讓眾多網友全看哭直呼：「能擁有如此堅定的友情讓人非常動容。」
記者賴禹妡／綜合報導
香蕉昨晚參加完山豬告別式後，在社群發文寫下「最容易滿足的夥伴山豬，今天圓滿了。」他曬出兩人喝奶茶的合照，提到踏入演藝圈後面對表演，無論扛著多大的壓力與挫折，只要和山豬一起來瓶10元奶茶，喝甜甜瞬間就會開心，「到幾歲都不會忘記這種感覺。」
香蕉表示，他全程參與山豬的告別式，並將奶茶含在口中，就像回到每次這麼快樂的瞬間，他也在告別式桌上放了奶茶，希望山豬能在另一個世界品嚐，「從刻難到存了點錢，人都沒變，都是互請奶茶來放鬆心情，希望你有收到」。香蕉就怕忘記這個滋味，因此想留住這個喜好，以及這種單純互相請飲料的友情，「回憶我收下了，想保存一輩子。」
香蕉也曬出節目《瘋神無雙》製作人側拍的照片，只見他當時正在放奶茶到告別式桌上，他表示製作人與山豬不僅都是他的貴人，也是要他永遠保持天然呆的人。如今山豬告別式結束了，令他感傷直呼：「只要有人會想起你就沒有遠離，存在的價值就是還有人記得你的好，2024逗笑大家的山豬，輕鬆了。」動人的字句讓網友感動不已。