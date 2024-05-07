米其林臺菜膳馨進駐誠品480 鄭照新：市長宴客的選擇

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膳馨進駐誠品480後，於3月23日展開試營運，一個多月來，幾乎天天賓客盈門，一位難求。創辦人蔡馨誼表示，位於誠品480七樓的膳馨市政店，是以圓型意象為裝潢主軸，希望每一位來這裡用餐的賓客，都能體驗緣份的可貴。膳馨市政店洋溢復古風情，最重要的是，無論包廂或半包厢都能擁有隱密空間，用餐環境舒適，適合家庭及親友餐敘。
同為創辦人兼行政總主廚的鄭乃綱表示，創辦膳馨是為傳承台灣百年飲食文化。早期在存中街首店，是以家的料理分享給更多消費族群，進駐百貨公司的市政店，是把台菜再升級當成宴客料理，透過這樣的場域，無論宴客或招待國外賓客，可以讓更多人分享台菜美食的好，以及台灣的美好。
昨天的開幕儀式，賓客雲集，總統府資政劉昭惠、立法委員羅廷瑋、臺中市政府副市長鄭照新、臺中市政府數位治理局局長林谷隆、臺中市觀光旅遊局副局長陳育正共同出席剪綵，現場更獨家試吃從英國紅回臺灣的「蜜汁雞排」，
「傳揚台菜」是鄭乃網夫婦創業初衷，十年來，他們除了致力台菜再升級，吸引更多人喜愛台菜外，更進一步於去年，將台灣美食「蜜汁雞排」進軍英國市場，透過創新詮釋手法，引領臺味躍上國際美食舞臺，打造膳馨臺菜成為接待國外貴賓介紹臺灣的首選品牌。
歡慶膳馨誠品480旗艦門市開幕，特別為誠品會員準備專屬優惠「好禮三重送」，5/13-6/30誠品會員享消費滿三千贈「脆皮芋泥鴨捲一份」，滿五千再贈芭樂檸檬一壺，滿一萬贈千元代金券一張。秉持著誠心款待每位客人的心意，以及對於臺菜料理的真誠講究，膳馨為品牌第一個十年立下重要里程碑，期待下個十年膳馨持續創新滾動，傳承臺灣百年飲食文化，牽引世界共鳴。