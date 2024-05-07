Anthony Edwards擋不住！季後賽僅花17場就破500分　成史上第7快

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與Karl-Anthony Towns聯手合砍54分 成灰狼客場2連勝金塊關鍵
Anthony Edwards本場比賽出戰約37分鐘，共17投11中得到27分，另送出7次助攻，並與Karl-Anthony Towns2人聯手合砍54分，而儘管中鋒Rudy Gobert因為陪產關係缺陣，但他們仍然扛起球隊，在攻防兩端都有出色發揮，成為灰狼能夠在客場連勝2場的關鍵之一。
而根據美媒統計，Anthony Edwards本場比賽過後，個人在季後賽得分正式來到了503分，是NBA史上第7快，在季後賽上達成個人總得分500分大關的球員，僅次於Michael Jordan的14場，Rick Barry、Wilt Chamberlain、Bob McAdoo的15場，以及Hakeem Olajuwon、Luka Doncic的16場紀錄。
Anthony Edwards認為進球後慶祝 能夠替自己帶來更多拚勁
而談到自己在完成進球後的垃圾話和慶祝動作，Anthony Edwards則是說到：「你問這有什麼作用？這肯定會帶給我拼勁。但是我覺得，不管是在什麼舞台上，我一直都是這樣，例行賽、季後賽乃至於熱身賽，我都是這樣。」
「如果我打得好，我就要秀一下、如果我打進2+1，我也要秀一下、如果我撞倒了誰，我就要指著他，這會讓我比賽起來感到更刺激。我希望有人能夠回應我，在我頭上得分之類的。所以，我還是會這麼做。」
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