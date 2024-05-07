周杰倫點名好友挑戰經典歌曲！林書豪演唱影片曝光：來個8.7分吧
「亞洲天王」周杰倫與前NBA球星林書豪的麻吉情眾所周知，2人時常在社群平台上互動，展現好交情。近日，林書豪在比賽時遭對手撞傷，導致右側眉骨撕裂傷。昨（6）日林書豪臉上頂著腫包，深情演唱周杰倫的經典歌曲〈晴天〉，周杰倫本人也在留言處親自評價林書豪唱功，林書豪則開玩笑地表示：「我唱到臉紅了，來個8.7以上吧。」
記者張一笙／綜合報導
林書豪昨日先是在IG限時動態上曬出新北國王球隊助理深情演唱〈晴天〉的影片，並標註周杰倫點評：「1-10分，你給幾分？」周杰倫也隨即轉發，並點名林書豪：「我也想聽林書豪唱唱看，然後我來打分數。」林書豪隨即表示：「我的媽呀！好的我來熱身一下，做一點Do-Rei-Mi，給我一點時間！」並偷嗆周杰倫：「I hate you, Jay！」
只見林書豪拿著洋芋片罐子當作麥克風，開始了周杰倫的挑戰，唱到情深處還自己改編歌詞：「還要多久，我才能在妳身邊，等到放晴的那天，也許我會比較好一點，你很討厭，因為我眼睛看不見，周杰倫，該換您，發你的籃球視頻，我耐心等你，我跟（新北）國王球迷，因為我唱這首太厲害，我就不唱到底。」
周杰倫看完林書豪的挑戰影片後，馬上到IG留言底下留言：「你這個音準可以 只是低了八度。」林書豪則開玩笑表示：「大哥，我要分數啊！我唱到臉紅了，來個8.7以上吧。」接著林書豪也難得提起太太：「我老婆剛跟我說：『我頭很痛了，應該是因為你一直唱歌』。」讓不少粉絲笑稱原來林書豪還有如此搞笑的一面。
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