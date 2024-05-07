00878勇奪單周人氣王！人數成長最多、也是零股交易王

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國泰投信ETF研究團隊指出，成立近四年的國泰永續高股息00878採每季配息機制，會於2、5、8、11四個月份除息，成立以來穩健的配息風格，深深擄獲投資大眾的心，也因此長期以來人數及基金規模皆穩定增加，四月底已於國泰投信官網公布第二季預估配息金額，投資人可參考公告內容，若想參與此次配息，須留意最後申購日為5月16日。
國泰永續高股息00878經理人游日傑表示，00878指數規則重視企業的ESG表現、過去三年的每股盈餘，以及精選市值大的公司，具備產業分散的特質，每年固定會於5、11月中下旬進行成分股篩選與汰換，因為其指數擁有優異的編製規則，成立以來一直是穩健型投資人的心頭好，穩居受益人數最多的ETF，也是上班族、家庭主婦、學生族，甚至12歲以下兒童股民的第一名持有標的，可看出00878在多數人的心中，是一檔適合長期投資，為第二代存出人生第一桶金、累積自己的退休金，作為資產傳承重要規劃的優質ETF。
游日傑分析，台股今年由AI、半導體產業帶動，短線雖有震盪但長線仍呈現多頭格局，上半年已超越市場預期，提前達陣2萬點，五月開始進入除權息旺季，多家公司將密集公布第一季財報，加上520行情可期，應可望帶動後續支撐動能，投資人可善用「存股型」高股息ETF作為投資工具，並挑選產業配置均衡、穩健息收、波動度較低的ETF，作為布局重點。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。