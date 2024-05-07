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小草不挺了？柯文哲陷3大案　網路負面聲量創新高、好感度只有0.2

▲昨（6）日TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫，觀察在今年4月1日至5月2日之間柯文哲的網路聲量趨勢，發現事件爆發當天柯文哲的負面聲量比例極高。（圖／資料照片）
▲昨（6）日TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫，觀察在今年4月1日至5月2日之間柯文哲的網路聲量趨勢，發現事件爆發當天柯文哲的負面聲量比例極高。（圖／資料照片）

記者莊蕙如／台北報導

前台北市長柯文哲近期因京華城、北士科等案遭台北地檢署列他字案被告。昨（6）日TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫，觀察在今年4月1日至5月2日之間柯文哲的網路聲量趨勢，發現事件爆發當天柯文哲的負面聲量比例極高，佔比高達33％，好感度約0.2。

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根據TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫分析指出，柯文哲受到他在任內的「三大案」爭議延燒，在今年4月1日至5月2日之間，柯文哲每日的平均聲量約5500則左右。

資料庫數據顯示，直到4月底爆發京華城爭議案，5月2日經媒體報導民眾告發柯文哲涉犯《貪汙治罪條例》，該日柯文哲的網路聲量衝上超過2.6萬則，屬調查期間聲量最高峰。

TPOC台灣議題研究中心的分析顯示，柯文哲在5月2日的負面聲量比例極高，佔比高達33％，正面聲量佔比只有微乎其微的7％，好感度（P／N值）約0.2。

同時在柯文哲遭台北地檢署列為被告後，社群平台上有不少網友幫柯文哲說話，高達35%留言出聲諷刺「認為北檢不意外」，然而也有14％網友持相反論點「嘲諷土城找柯」，8％網友「嘲諷小草快點護駕。」

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