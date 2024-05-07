腸病毒疫情再創新高！上週1.6萬人就診 估6月中達高峰
疾管署今（7）日表示，上週腸病毒門急診就診人次達1.6萬，預計6月中會達到高峰，等到學校放暑假後就可能會下降。本週適逢母親節，大人小孩皆應注意個人手部衛生，另嬰幼兒如經醫師診斷感染腸病毒時，應落實生病在家休息，應避免與其他幼兒接觸，以降低交叉感染的風險。
記者許若茵／台北報導
依據疾管署監測資料顯示，國內腸病毒處流行期，近期疫情呈持續上升趨勢，上週門急診就診計16240人次，較前一週14316人次上升13.4%；另實驗室監測顯示腸病毒以克沙奇A型為主，其中易引起嚴重症狀之腸病毒A71型及D68型，為零星檢出且感染個案均為輕症。研判國內疫情傳播風險上升，呼籲民眾及教托育機構人員持續注意預防措施及警覺腸病毒重症前兆病徵。今年累計1例重症病例，為感染克沙奇A10型。
目前一劑腸病毒71型疫苗自費要價4000元左右，疾管署副署長曾淑慧表示，腸病毒型別多元，目前除腸病毒A71型外，其他型別尚無疫苗可供預防，腸病毒A71型也無交叉保護力，今年主要流行克沙奇A型，對於腸病毒疫苗是否納入公費接種會持續評估。
疾管署呼籲，民眾仍應持續採行一般性的預防措施，例如保持良好的個人衛生習慣、注意環境衛生、避免接觸感染者、有疑似症狀儘速就醫、於流行期避免出入公共場所等，才能防範社區內不同型別腸病毒感染與侵襲。
疾管署強調，5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，且重症病程發展快速，家中嬰幼兒經醫師診斷感染腸病毒時，請注意觀察是否出現重症前兆病徵，如發現有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等腸病毒重症前兆病徵，請儘速送到大醫院接受治療。