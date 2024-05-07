祝福王齊麟熱戀隊友十元！籃籃曝李多慧衰捲風波「很難過」
今（7）日節目《天才衝衝衝》滿18週年，舉辦錄影開棚，主持群徐乃麟、曾國城、張文綺、徐凱希、籃籃、巫苡萱受訪喊話希望20週年可以到峇里島玩節目經典遊戲「請你跟我這樣做」，籃籃被問到隊友十元和羽球好手王齊麟的戀情，大方給祝福，也提到李多慧加盟「小龍女」後頻頻捲入風波心情受到影響。
記者吳昕蓓／台北報導
徐乃麟先前自爆當起媒人，牽線王齊麟和籃籃，但此說法被男方否認，隨即就傳出他和籃籃的隊友十元（陳詩媛）熱戀中，對此，籃籃也大方送上祝福，「很替她（十元）開心」，她說雙方都很認真看待這段關係，自己也非常祝福，同時強調她和緋聞對象張立東、王齊麟都是朋友關係，被徐乃麟虧，他在演藝圈看多了，會稱朋友都是有鬼，讓籃籃急得否認，徐乃麟更大開玩笑：「他（王齊麟）就喜歡你們這隊的，樂天之命」，讓全場笑翻，巫苡萱也祝福十元：「在一起就要好好珍惜對方。」
籃籃先前因為工作行程忙碌，導致身體過勞出現問題，到醫院去打點滴，讓粉絲們十分擔心，對此，籃籃也透露，「現在有調整好，注意自己的工作步調。」
被問及是否還有和已經跳槽到味全龍啦啦隊「小龍女」的林襄和李多慧聯絡，籃籃表示，「都有在聯絡」，李多慧有煩惱會私訊她，她也請小龍女的熟人們多多照顧對方，直言李多慧現在已經有比較適應，而先前對方風波不斷，她也十分心疼，會給一些建議，安慰對方難過的情緒，「多慧蠻難過的，請她不要放在心上」，她也為李多慧加油打氣，建議對方做好啦啦隊的份內工作，保持自己原先開朗樂觀的個性，一切就會越來越好。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁 想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道