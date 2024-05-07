全國補教界「補教有愛」募款 募集逾300萬赴花蓮賑災

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「補教有愛」花蓮震災愛心捐贈活動，5月7日由中華民國補習教育全國總會楊佳叡總會長、三位副總會長等人組成慰問團，一早出發前往花蓮，在花蓮縣吉安鄉游淑貞鄉長、花蓮縣補習教育事業協會張千惠理事長等人陪同下，至花蓮縣政府拜會徐榛蔚縣長，表達誠摯慰問。
會中，全國補教總會捐贈新台幣200萬元，以協助花蓮災後重建，由徐榛蔚縣長代表接受。徐縣長並代表花蓮縣民，對來自全台補教業者的愛心捐款表達謝忱。
全國補教總會總會長楊佳叡表示，這次補教界愛心勸募活動，各地補教協會快速響應及動員，自4月10日起至4月18日截止，共募得愛心捐款327.7萬元，除了優先提撥花蓮補教協會會員屋舍列紅、黃標者慰問金19萬元現金，其餘愛心捐款均開立銀行支票，分別捐贈給「花蓮縣政府重大災害民間賑災捐款專戶」200萬元，並指定0403地震捐款專用、吉安鄉公所仁愛基金40萬元、花蓮縣補習教育事業協會急難救助金68.7萬元。將全國補教界的愛心全數用在花蓮，盼能為災民家園及災區重建工程略盡棉薄之力。
楊佳叡總會長表示，雖然捐贈款項並非鉅額，但來自各地的點點愛心匯聚成河，期盼這股力量能帶給花蓮受災鄉親希望，更冀望藉此捐贈活動，成為延續全國各界善心火種，帶動更多國人及社會團體加入賑災行列。
花蓮縣補習教育事業協會理事長張千惠表示，該協會會員的補習班雖然也飽受地震災害之苦，但不忍見學生災後因經濟因素無法繼續學習，是以全力支持協會推動「0403關懷受災戶學生補習方案」，即日起至今年12月底，凡會員班內學生被列紅、黃標及白標的受災戶，協會均優先給予學費補助；若以上紅、黃標和白標受災戶中有中低收入戶者，即以會員班舍容流量及科目為限，由會員補習班提供免費的課程學習。