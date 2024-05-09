今日軍武／造價48億！性能全球最強　美軍F-22匿蹤戰機傳墜毀

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美國空軍在1970年代採用F-15與F-16戰機作為捍衛制空權的高低搭配戰機，但前蘇聯也吸取西方戰機部分設計理念，在1980年代推出Su-27與MiG-29等新一代戰機，為了確保制空權優勢，美國空軍於1985年代決定研發新一代先進戰術戰機（ATF） 。經過評估之後，美國空軍最後於1991年選定洛克希德馬丁（Lockheed Martin）公司的YF-22作為下一代戰機，並正式定名爲F-22「猛禽」（Raptor）戰機。
F-22戰機是最早量產服役的第五代戰機，具備許多第五代先進戰機必備的條件，包括不需開啟後燃器就能超音速巡航、超視距作戰、高機動性、對雷達與紅外線匿蹤等特性，F-22戰機的雷達反射截面積（RCS）也一直被美軍列為高度機密。
美國空軍原本預計採購750架F-22，但是由於冷戰結束、蘇聯解體，美國國會大刀一砍，最終僅生產8架原型機和187架量產機，部署於8個中隊，從2001年到2011年停產，成為美國史上生產週期最短的主力戰機。高性能又高價的F-22戰機被譽為戰機中的「超級跑車」。
維護成本高 難長期海外部署
儘管F-22性能優異，包括日本、以色列等盟國也對採購F-22有高度興趣，但是為了避免機密外洩，美國國會立法禁止輸出F-22，由於數量不到200架，使得F-22操作成本始終居高不下。2022年美國國防部公布F-22每小時操作成本為52,438美元（約合新台幣145.9萬元)，F-16C型戰機約11,399美元（約合新台幣31.73萬元）。
除了造價與維護成本昂貴外，需要細心呵護的F-22維護也讓美軍傷腦筋，F-22的妥善率僅50.81%，在美軍主力戰機中吊車尾，操作成本高、妥善率低，都導致F-22戰機難以長期維持海外部署。2022年2月俄烏戰爭爆發後，美國於波蘭部署6架F-22戰機，這是2005年F-22服役後首度於歐洲部署。
為汰換駐沖繩第18聯隊老舊的F-15C/D型戰機，美軍第3聯隊首批F-22隱形戰機於2022年11月抵達沖繩嘉手納基地，這是F-22戰機第二度調派部署於沖繩基地，目的為因應中國近期軍事威脅。
美軍評估F-22作戰能力約為F-15E戰機的2至4倍，成熟度高於中國與俄羅斯的第五代隱形戰機，但是操作成本高難以在海外長期部署，通常是因應區域可能爆發的衝突危機「超前部署」，但危機趨緩後就調回美國本土，所以在短期之內找不到同等級的對手較量。
由於冷戰結束，繼承前蘇聯的俄羅斯軍力大幅衰退、中國對於操作第五代戰機仍處於摸索階段，因此F-22戰機難以在戰場上遭遇同等級的對手，反而是「學長」F-15與F-16戰機持續締造戰果。2023年初，美國本土頻遭間諜氣球侵入領空，美軍多次派出F-22隱形戰機發射飛彈將氣球擊落，成為F-22於2005年服役之後創下第一次空戰成績。
F-22戰機從1997年首飛、2005年開始服役至今，一共發生7次墜機事故，造成1名試飛員、1名飛官喪生。