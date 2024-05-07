百想紅毯／《破墓》女神金高銀「正面大開露Bra」　水晶秀水蛇腰

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本屆百想藝術大賞主持人，依然由去年的女神裴秀智、男神朴寶劍、國民MC申東燁接下重任，這是3人第六度共同主持百想大賞，堪稱「百想鐵三角」。第60屆百想藝術大賞頒獎典禮於5月7日下午5點（南韓時間）在首爾三成洞COEX D館舉辦。