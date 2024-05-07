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百想紅毯／《破墓》女神金高銀「正面大開露Bra」　水晶秀水蛇腰

▲《破墓》金高銀走百想藝術大賞紅毯，內衣見客。（圖／翻攝PRIZM）
▲《破墓》金高銀走百想藝術大賞紅毯，內衣見客。（圖／翻攝PRIZM）

記者楊穎軒／綜合報導

南韓影視圈盛事第60屆百想藝術大賞頒獎典禮，台灣時間今（7）日下午4點在首爾三成洞COEX D館舉行，主持人為申東燁、秀智、朴寶劍，星光大道於2點15分搶先登場，今年以恐怖片《破墓》人氣再度竄升的女神金高銀，穿中空內衣戰袍現身，謀殺不少攝影師底片。

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金高銀招牌長直髮消失，改以瀏海中長捲髮，搭配黑灰色裙裝，正中間開襟至肚臍上方，移動時隱約露出黑色Bra和酥胸，展現低調的性感；被視為南韓女性整型範本、憑《Moving 異能》角逐電視新人獎的高允貞，選擇單肩亮片禮服，平口設計展露白皙肌膚、肩頸線條，氣質相當高雅。

▲高允貞小露美人鎖骨、雪白香肩。（圖／翻攝PRIZM）
▲▼高允貞小露美人鎖骨、雪白香肩。（圖／翻攝PRIZM）
▲▼高允貞小露美人鎖骨、雪白香肩。（圖／翻攝PRIZM）
以《誆世巨作：蜘蛛窩新宇宙》入圍電影部門女配角的水晶（鄭秀晶），黑色禮服在腰際交叉成X狀，兩側布料挖空，放送零贅肉纖腰，還隱約可見馬甲線，性感有餘，網友直呼：「永遠的紅毯美神」、「這身材，在圖書館無聲尖叫！」

▲水晶的水蛇腰線傲人。（圖／翻攝PRIZM）
▲▼水晶的水蛇腰線傲人，禮服剪裁相當性感。（圖／翻攝PRIZM）
▲▼水晶的水蛇腰線傲人。（圖／翻攝PRIZM）
本屆百想藝術大賞主持人，依然由去年的女神裴秀智、男神朴寶劍、國民MC申東燁接下重任，這是3人第六度共同主持百想大賞，堪稱「百想鐵三角」。第60屆百想藝術大賞頒獎典禮於5月7日下午5點（南韓時間）在首爾三成洞COEX D館舉辦。

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