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限制級遊戲《波拉西亞戰記》實機畫面搶先看！「4大玩法」超吸睛

▲遊戲橘子旗下的《波拉西亞戰記》，今（7）日舉辦媒體搶先試玩會，實機遊玩畫面同步公開。（圖／遊戲橘子提供）
▲遊戲橘子旗下的《波拉西亞戰記》，今（7）日舉辦媒體搶先試玩會，實機遊玩畫面同步公開。（圖／遊戲橘子提供）

記者張志浩／綜合報導

遊戲橘子旗下首款限制級遊戲，韓國大廠 NEXON 開發的 MMORPG 《波拉西亞戰記》將在今年正式上市，今（7）日舉辦媒體搶先試玩會，官方也首度釋出據點戰、封印戰等遊戲實際玩法和各種遊玩方式，並再次公告「英雄前哨戰」限量刪檔菁英測試報名持續進行中。

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《波拉西亞戰記》今日於遊戲體驗會搶先公開各項精彩遊戲玩法，官方分別針對高度自由的「捏臉系統」、組隊進行的「據點戰」、「封印戰」和特殊道具「黑劍」等大方向的遊戲機制做出具體介紹。

🟡捏臉系統

《波拉西亞戰記》玩家可自由選擇4大職業，分別為「幻影劍士、香射手、咒文刻印使、執行官」，選擇想要的職業後，《波拉西亞戰記》的捏臉系統可讓玩家充分體驗打造專屬造型的樂趣，除了選擇性別，還可以針對角色額頭、鼻樑、眼距等臉部細節調整，並自由挑選喜歡的身材及體型，甚至添加妝容或紋身，讓玩家體高度自由的創造趣味，記者觀察，現場媒體光是在捏臉階段，就因元素太豐富，不知不覺花了許多時間才完成自身角色。

▲《波拉西亞戰記》的捏臉系統元素豐富，可針對角色額頭、鼻樑、眼距等臉部細節調整。（圖／記者陳明安攝）
▲《波拉西亞戰記》的捏臉系統元素豐富，可針對角色額頭、鼻樑、眼距等臉部細節調整。（圖／記者陳明安攝）
🟡黑劍系統

「黑劍系統」是《波拉西亞戰記》有別於其它 MMORPG 的獨家特殊道具，它可以召喚深淵世界，玩家在攻打等各式深淵怪物後，就能獲得生產裝備的關鍵材料「深淵石」獎勵，此外，黑劍也能造成敵方領地被「汙染」，迫使敵方採集、建築、製作等效率降低，玩家所使用的黑劍等級愈高，獲得高等級深淵石的機率及產生的汙染將同步上升。

▲《波拉西亞戰記》的獨家特殊道具「黑劍系統」，可用來召喚深淵世界，並攻打深淵怪物。（圖／遊戲橘子提供）
▲《波拉西亞戰記》的獨家特殊道具「黑劍系統」，可用來召喚深淵世界，並攻打深淵怪物。（圖／遊戲橘子提供）
🟡封印戰

「封印戰」的故事背景，是古代波拉西亞王國菁英將邪惡的魔物，封印到地底深處形成「封印地」，為了阻止魔物從封印地甦醒，玩家必須加入「旅團」、帶上「圖騰獸」參加封印戰，完成封印戰就能獲取不少成長資源，幫助旅團、個人角色得到成長。

▲為了阻止魔物從封印地甦醒，玩家必須加入「旅團」、帶上「圖騰獸」參加封印戰。（圖／遊戲橘子提供）
▲為了阻止魔物從封印地甦醒，玩家必須加入「旅團」、帶上「圖騰獸」參加封印戰。（圖／遊戲橘子提供）
🟡據點戰

據點戰就是專門替喜愛 PvP 的玩家設計，目前《波拉西亞戰記》內共有21個據點，並以旅團為單位，透過旅團成員的職業組成、戰略來攻打其他旅團的領地，獲勝佔領基地後，旅團就能擁有該領土的所有權，並獲得該地區的絕對權力，包含調整據點內出售的稅收或商品、建造攻城兵器製造所、黑劍製造所、雜貨店等。

▲據點戰以旅團為單位，透過旅團成員的職業組成、戰略來攻打其他旅團的領地。（圖／遊戲橘子提供）
▲據點戰以旅團為單位，透過旅團成員的職業組成、戰略來攻打其他旅團的領地。（圖／遊戲橘子提供）
《波拉西亞戰記》可以透過手機、PC等跨平台遊玩，無論是喜歡真人對戰、或單機練功，《波拉西亞戰記》都有相對應的內容，讓玩家找到自己最喜歡、做舒適的遊玩方式體驗 MMORPG 的樂趣。此外，官方今日也宣布《波拉西亞戰記》刪檔菁英測試即日起至5月12日採「限量限額」方式報名，獲取資格的玩家可在5月16日至5月19日搶先體驗《波拉西亞戰記》世界觀劇情、角色成長任務活動等內容。

▲《波拉西亞戰記》可以透過手機、PC等跨平台遊玩。（圖／遊戲橘子提供）
▲《波拉西亞戰記》可以透過手機、PC等跨平台遊玩。（圖／遊戲橘子提供）

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