限制級遊戲《波拉西亞戰記》實機畫面搶先看！「4大玩法」超吸睛

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🟡捏臉系統
《波拉西亞戰記》玩家可自由選擇4大職業，分別為「幻影劍士、香射手、咒文刻印使、執行官」，選擇想要的職業後，《波拉西亞戰記》的捏臉系統可讓玩家充分體驗打造專屬造型的樂趣，除了選擇性別，還可以針對角色額頭、鼻樑、眼距等臉部細節調整，並自由挑選喜歡的身材及體型，甚至添加妝容或紋身，讓玩家體高度自由的創造趣味，記者觀察，現場媒體光是在捏臉階段，就因元素太豐富，不知不覺花了許多時間才完成自身角色。
🟡黑劍系統
「黑劍系統」是《波拉西亞戰記》有別於其它 MMORPG 的獨家特殊道具，它可以召喚深淵世界，玩家在攻打等各式深淵怪物後，就能獲得生產裝備的關鍵材料「深淵石」獎勵，此外，黑劍也能造成敵方領地被「汙染」，迫使敵方採集、建築、製作等效率降低，玩家所使用的黑劍等級愈高，獲得高等級深淵石的機率及產生的汙染將同步上升。
🟡封印戰
「封印戰」的故事背景，是古代波拉西亞王國菁英將邪惡的魔物，封印到地底深處形成「封印地」，為了阻止魔物從封印地甦醒，玩家必須加入「旅團」、帶上「圖騰獸」參加封印戰，完成封印戰就能獲取不少成長資源，幫助旅團、個人角色得到成長。
🟡據點戰
據點戰就是專門替喜愛 PvP 的玩家設計，目前《波拉西亞戰記》內共有21個據點，並以旅團為單位，透過旅團成員的職業組成、戰略來攻打其他旅團的領地，獲勝佔領基地後，旅團就能擁有該領土的所有權，並獲得該地區的絕對權力，包含調整據點內出售的稅收或商品、建造攻城兵器製造所、黑劍製造所、雜貨店等。
《波拉西亞戰記》可以透過手機、PC等跨平台遊玩，無論是喜歡真人對戰、或單機練功，《波拉西亞戰記》都有相對應的內容，讓玩家找到自己最喜歡、做舒適的遊玩方式體驗 MMORPG 的樂趣。此外，官方今日也宣布《波拉西亞戰記》刪檔菁英測試即日起至5月12日採「限量限額」方式報名，獲取資格的玩家可在5月16日至5月19日搶先體驗《波拉西亞戰記》世界觀劇情、角色成長任務活動等內容。