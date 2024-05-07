中市推動友善婦女　盧秀燕：打造「願生敢養」城市

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盧秀燕表示，她不只是六都唯一女性市長，也是一位母親，所以她特別了解媽媽的心情，媽媽不管是過生日、母親節，從來都不是為自己許願，而是祈願家人孩子平安健康。這周末就是一年一度的母親節，市府祝福媽媽們母親節快樂，她也祝市民朋友平安健康、幸福快樂。
今市政會議，新聞局長欒治誼進行「做媽媽的後盾 臺中守護母親 安心綻放溫暖女力」專案報告。欒治誼表示，盧市長是位母親，市府努力成為媽媽的強大後盾，包含社會局、教育局、衛生局、文化局、運動局、都發局等均為母親推出貼心政策，涵蓋母嬰呵護、育兒協助、親子教養、親子運動、婦女培力等五大面向，陪伴婦女從懷孕、生產一直到育兒等階段，也關心媽媽們的健康，並鼓勵媽媽勇敢尋夢。
欒治誼說，在母嬰呵護方面，首先是孕婦關懷照護，包含產前檢查及優先保健措施等。產前檢查對象為本國籍懷孕婦女(含未納健保的新住民)，提供14次產前檢查、3次超音波檢查、梅毒檢查，還有妊娠糖尿病的篩檢、貧血檢查、衛教等；優生保健措施對象為本國籍懷孕婦女，提供產前遺傳診斷(羊膜穿刺)、遺傳性疾病檢查等。在產後，市府也提供「到宅坐月子」，去年共服務1,143位產婦，今年貼心加碼，擴大補助弱勢婦女免費15天服務。
在育兒協助方面，為減輕市民負擔、鼓勵生育，加碼生育津貼自111年起倍增至2萬元，在寶寶出生的次日起6個月內，民眾至戶政事務所辦理申請。也推動「育兒指導服務」提供嬰幼兒照顧諮詢、主題課程及到宅指導服務，對象為準爸媽、育有2歲以下兒童的新手爸媽或經網絡單位轉介育有六歲以下兒童且有需求的家庭。
此外，公托建置數量預計今年底可完成46座、115年完成60座公托布建。也推動平價托育，台中市公托費用是六都最低，每月月費8,500元，扣除托育補助7,000元，家長只需負擔1,500元。若育有未滿3歲兒童送托準公共合作單位(含保母)，除每月補助1萬3,000元至1萬9,000元，再加碼補助準公托家長每月1,400元，大大減輕家長負擔。
欒治誼表示，「區區都有親子館」這不只是口號，而是市府正在努力實踐的行動。台中市親子館已增加至17間，共分布在16個行政區，預計在115年底達成區區親子館目標，即在29個行政區建置31間親子館。