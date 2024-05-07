柯文哲酸調查小組是作秀 議員舉這一點打臉：自家議員也作秀？
台北市議會分別針對北士科案、京華城案，設立專案調查小組，並決議約詢前台北市長柯文哲、前台北市副市長黃珊珊說明，柯文哲則說，動不動約詢只是在作秀而已，應公開所有公文，他再一一回答問題。對此，台北市民進黨議員林亮君今（7）日拋出4點質疑，直呼動不動就大小聲、嗆聲才是作秀，「政治語言大可不必」。
記者陳佩君／台北報導
柯文哲今受訪時表示，每天都講3大案，搞到最後只有2個案子需要組調查小組，這不是很奇怪嗎？所以他一開始才說這是圍魏救趙。他強調，自身態度從頭到尾都一樣，就是把所有相關公文全部上網公開，包含錄音檔，哪個地方有問題，就把它標出來，然後他再回答。
身為北士科調查小組成員的議員林亮君在臉書回應，議會調查小組依據「臺北市議會專案小組設置及處理辦法」成立，訪問案件相關人士是法定職權。
林亮君說，京華城、北士科專案調查小組成員都有民眾黨議員，昨天的第一次會議，他們也都有提出訪談的對象及範圍，「所以柯主席覺得自家議員也在作秀？」
林亮君反嗆柯文哲，「動不動就大小聲、嗆聲才是作秀」，屆時調查小組邀請柯文哲前來訪談，請好好就問題內容實質回答，政治語言大可不必。