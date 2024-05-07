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LINE Pay攜「這8家銀行」推信用卡平台辦卡　最高回饋曝

▲LINE Pay信用卡平台即日起至5月底止推出加碼活動。(圖／官方提供)
▲LINE Pay信用卡平台即日起至5月底止推出加碼活動。(圖／官方提供)

記者鄭妤安/台北報導

LINE Pay觀察發現，消費者申辦信用卡時，除了關心信用卡回饋權益外，也很重視申辦好禮、首刷禮等各項回饋。因此，LINE Pay信用卡平台即日起至5月底止推出加碼活動。首先，新戶只要透過信用卡平台申辦中國信託銀行、永豐銀行、玉山銀行、台北富邦銀行、台新銀行、遠東商銀、樂天信用卡及聯邦銀行等，共8家銀行信用卡，且完成指定任務單筆交易金額滿600元，即可獲LINE POINTS 288點回饋；如申辦台新銀行@GoGo卡，再獲額外加碼200點，等於最高可獲488點。

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消費者可透過LINE Pay信用卡平台一站比較各家銀行回饋權益，依據自身偏好的回饋需求，善用「LINE POINTS回饋」、「現金回饋」、「哩程回饋」等篩選功能，輕鬆快速找到喜愛的卡片。另外，還可一站連結至銀行快速申辦，同享銀行提供首刷禮或其他優惠，例如新戶透過LINE Pay信用卡平台連結至玉山銀行申辦熊本熊卡，完成首刷禮指定任務可同享「熊本熊官方授權20吋胖胖行李箱」1個。

LINE Pay信用卡平台熱門申辦卡片包括永豐DAWAY卡，新戶最高可享連續12個月海內外LINE POINTS 3%回饋無上限；中國信託LINE Pay卡指定通路最高可獲LINE POINTS 17%回饋；玉山U Bear卡綁定LINE Pay最高享6%現金回饋；台新@GoGo卡達成指定條件即享LINE Pay支付最高3.8%回饋。

此外，時序進入5月繳交綜所稅，申辦信用卡除可享上述優惠外，還可善用各銀行信用卡提供的繳稅優惠。中信LINE Pay卡提供不限繳稅金額享 LINE POINTS 0.1％回饋無上限；台新@GoGo卡5/17前透過LINE Pay專屬連結申辦，新戶達成指定繳稅及消費門檻，享10%刷卡金，回饋上限1000元，若搭配LINE Pay信用卡平台辦卡加碼活動，最高可享價值等同1488元回饋。

聯邦賴點卡不論新舊戶，除了免手續費、分期零利率，另外還享有早鳥加碼送咖啡；永豐DAWAY卡不分新舊戶單筆1,000元以上提供刷卡6期0利率，繳稅單筆滿5,000元以上享加碼贈LINE POINTS 100點回饋（活動限量需登錄）；玉山U Bear卡繳稅最高享0.3%現金回饋或6期0利率。

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