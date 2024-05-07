五月天阿信點名高雄烤饅頭「必吃美食」！老闆嗨喊：送到倒閉為止
五月天主唱阿信先前曾在IG上推薦過後台美食「烤饅頭」，甚至還說那個饅頭美味到「意圖使人發胖」，引起不少網友關注。沒想到，最近有網友在社群上發問「高雄必吃美食」時，阿信本尊竟現身留言並再度點名「烤饅頭店」，讓店家一夕之間變成網友們討論的焦點，而身為老闆的作家藤井樹（本名：吳子雲）在得知自己的店被點名後，也推出優惠活動直呼：「阿信挺我，我挺五迷！送到倒店為止！」
記者洪生儒／綜合報導
阿信先前在IG限時動態中曾經分享過烤饅頭是「可怕的後台美食」，當時貼文一出就已經吸引許多五迷去該店家朝聖。不料，近日共享機車平台在Threads上面發文詢問：「說到高雄，你會想到什麼？」阿信本尊竟現身留言再度點名「烤饅頭店」。
饅頭店老闆藤井樹在得知自己的店又被阿信點名後，開心的透過臉書發文宣布：「阿信挺我，我挺五迷！從今天起到本店倒閉為止，只要到本店現場消費出示這張圖，就算你只買一顆，本店紅茶或綠茶，你自己選一杯帶走。謝謝阿信！謝謝你們！」
此外，藤井樹也在留言區透露，自己在發文時因為實在是太過激動，手忍不住顫抖，所以截圖時手畫的紅框整個畫得歪七扭八，「我看到阿信留言手在抖啊！」其他網友看了則紛紛留言表示：「天啊！樹大的烤饅頭這下是全宇宙最出名的烤饅頭了」、「直接封神了」、「被阿信點名，人生無憾了啊」、「你挺五迷，我是你書迷」、「看來之後會變成五月天御用烤饅頭了」、「有去高雄的話一定要去吃！」
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