蒲亭今宣誓就職「再戰6年」！西方多國抵制　「抗俄」仍有歧見

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而蒲亭的就職典禮即將在7日舉行，但在俄羅斯發動全面入侵烏克蘭後兩年，西方國家大國不同的外交回應也凸顯出對於如何因應這位俄羅斯領袖的歧見。
烏克蘭外交部在一份聲明中指出，沒有任何法律依據顯示蒲亭為俄羅斯民選產生的合法總統，更稱就職儀式試圖為「一個將俄羅斯聯邦變為侵略國、獨裁政權的終生掌權者」營造出合法的假象。
美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）6日表示，美國不會派代表出席蒲亭的就職典禮，「我們當然不認為這場選舉是自由和公平的，但他是俄羅斯總統，而且將持續這項職能」。
英國和加拿大也表示，不會派任何人出席就職典禮。德國外交部也表示不會出席。
在克里姆林宮將舉行蒲亭就職典禮的前一天，俄羅斯6日才剛宣布將進行戰術核武演習，希望藉此讓西方的「魯莽者」冷靜下來。
據國際傳真社報導，一名克里姆林宮官員表示，莫斯科的所有外國外交使節團高層，全已獲邀參加蒲亭的就職典禮。
歐盟發言人表示，歐盟駐俄羅斯大使不會出席，這與大多數歐盟成員國立場一致。一名歐洲外交官指出，20個歐盟成員國將抵制這項活動，不過預計有7個成員國將派遣代表，包括法國、匈牙利和斯洛伐克等。
一名巴黎外交人士表示，法國將派代表出席，這凸顯了在「如何與俄羅斯打交道」方面存在分歧。法國總統馬克宏6日時與中國國家主席習近平會談。他在兩人並肩面對外界時說，「我們沒在跟俄國或俄國人民交戰，我們也無意促成莫斯科的政權更替。」