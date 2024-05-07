她懷孕7次都胎停！「領到媽媽手冊就流產」　今年終於能過母親節

我是廣告 請繼續往下閱讀
高雄醫學大學附設中和醫院婦產部生殖醫學科主任莊蕙瑜說，許太太確診不孕症多年，已經歷多次試管療程，一次次成功受孕，胎兒卻一次次無預警突然沒有心跳；在第7次懷孕時，又是在第10週產檢不見心跳，讓許太太和先生都非常難過。
莊蕙瑜表示，雖然許太太的免疫指數正常，但處於「及格」邊緣，且多次懷孕都發生胎兒心跳突然停止，因此高度懷疑與免疫系統有關，經與許太太討論後，決定朝免疫治療方向前進。
第8次懷孕時，許太太配合多重免疫治療，包括抗凝血劑、類固醇，與人類免疫球蛋白（IVIG） 靜脈注射等，一步步穩定前行，每個治療都戰戰兢兢，絲毫不敢大意，就這樣一路撐到臨盆。
莊蕙瑜指出，許太太當時破水後緊急送至高醫，剖腹手術過程順利，而當許先生和許太太抱著啼哭的寶貝當下，兩人都感動到流淚，醫療團隊也為這對努力克服一切難關的爸媽開心。
反覆流產是媽媽惡夢，醫曝可能原因
此外，莊蕙瑜說，另有一位辜小姐則是受孕困難，因高齡關係，結婚近十年都沒懷孕，經建議後進行試管療程，首次取卵便成功培養3顆胚胎，雖評估內膜狀況不佳，但經過子宮鏡處理後，仍植入2顆胚胎，並幸運懷上雙胞胎寶寶，
莊蕙瑜表示，辜小姐有高齡初產婦、雙胞胎、試管嬰兒等多重風險，懷孕後期曾發生子癲前症，也發現妊娠糖尿病，但經規律產檢與積極控制，仍順利足月剖腹產下兩個健康寶寶。
莊蕙瑜表示，反覆流產是媽媽的惡夢，可能與免疫、染色體、子宮等問題有關，應詳細檢查，找出原因後，並依照醫囑進行治療與用藥，才能一起克服。
高醫婦產部主任龍震宇則提醒，若夫妻有正常性生活，未採取避孕措施，1年後仍未能受孕，即屬不孕症，若有產子規劃，應就醫接受相關治療，圓子夢的機會較大。