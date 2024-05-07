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母親節前菜價漲！全聯平價措施「8款蔬菜特價」　家樂福鮭魚59元

▲全聯配合台北市整府啟動蔬菜平價措施，於227間雙北門市推出8款蔬菜限定優惠，包括紅蘿蔔、馬鈴薯、杏鮑菇等。（圖／記者林調遜攝）
▲全聯配合台北市整府啟動蔬菜平價措施，於227間雙北門市推出8款蔬菜限定優惠，包括紅蘿蔔、馬鈴薯、杏鮑菇等。（圖／記者林調遜攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

本週末迎接溫馨母親節，不過婆媽最關心的菜價，卻因為連日豪雨衝擊，導致菜價飆漲，全聯配合台北市整府啟動蔬菜平價措施，於227間雙北門市推出8款蔬菜限定優惠，包括紅蘿蔔、馬鈴薯、杏鮑菇等都有優惠；家樂福則是8日起，推出冰鮮鮭魚輪切每100G優惠價59元，還有小白菜、青江菜、油菜通通22元一包。

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全聯自5月8日起至12日，配合台北市政府市場處啟動蔬菜平價措施，於北農供應的227間雙北門市推出8款蔬菜限定優惠，優惠商品包括紅蘿蔔、馬鈴薯、杏鮑菇等，紅蘿蔔、馬鈴薯、杏鮑菇

◾履歷紅蘿蔔原價32元、特價22元
◾國產馬鈴薯原價45元、特價39元
◾嚴選茭白筍原價98元、特賣89元
◾A級杏鮑菇原價72元、特賣58元
◾鮮採香菇原價36元、特價32元
◾日本山藥原價198元、特價165元
◾進口洋蔥原價45元、特惠價39元
◾進口白蘿蔔原價38元、特惠價33元

▲全聯營業時間長加上拓點多，各種生鮮蔬果都有販售，成為婆媽買菜的首選之處。（圖/記者鍾怡婷攝）
▲全聯配合台北市整府啟動蔬菜平價措施，於227間雙北門市推出8款蔬菜限定優惠。（示意圖／記者鍾怡婷攝）
不住在雙北地區的民眾也別傷心，家樂福自5月8日至21日，開跑省荷包對策檔期優惠，除了蔬果優惠外，還有生鮮肉品也特價。

◾冰鮮鮭魚輪切每100G優惠價59元
◾小白菜250g／包，特價22元
◾青江菜250g／包，特價22元
◾油菜250g／包，特價22元
◾美式烤半雞450g~500g，特價158元／份

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