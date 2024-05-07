蘆洲案炎上！昔時力戰友挺林淑芬 評黃國昌「覺得蠻無言的」
新北市蘆洲南北側重劃區目前在中央審查，民眾黨立委黃國昌砲轟「中央卡地方」，民進黨在地立委林淑芬則痛批究竟是無知，還是急於對三重果菜批發市場都更案建商財團拋媚眼，更下戰帖要求辯論。對此過去曾代表時力參選三蘆議員的王景弘今（7）日表示，看了兩方的說法，這方面是支持林淑芬，另覺得黃國昌一邊提蘆南蘆北重劃，一邊卻說自何時提到三重果菜市場遷建，「覺得蠻無言的」，在沒有新的連外道路的情況下，要如何支撐新的交通吞吐量，「變魔術嗎？」
記者陳威叡／台北報導
黃國昌與林淑芬針對蘆洲南北側案交鋒，林淑芬今日受訪說時，直接開嗆敢不敢來辯論，不是最愛找人辯論？「今天林淑芬就下戰帖找你辯論！」黃國昌則認爲對方含血噴人，「對不起，恕我無法同意」，拒絕與對方辯論。
對此過去曾代表時力參選三蘆議員的王景弘說，自己沈澱2天看了一下彼此說法，這方面是蠻支持林淑芬的說法。而對於黃國昌一邊提蘆南蘆北重劃，一邊卻說自何時提到三重果菜市場遷建，「我是覺得蠻無言的。」
王景弘說明，蘆南蘆北重劃的資料其實網路上都查得到，當初三重果菜市場要遷建地區，就是包裹在蘆南蘆北重劃，幾次公聽會地方都有反應意見，問題是侯友宜堅持勢在必行。
王景弘表示，以重陽橋的交通流量，選舉期間自己幾乎每周都到重陽橋跟民眾打招呼，上下班時間都是一個滿滿滿的狀態，更別提蘆洲的重陽橋機車引道，都還是一個持續討論中的問題。
王景弘說，蘆洲交通問題一直都是很大的障礙，這是所有在地人有目共睹。強調重劃並不讓人反感，蘆南蘆北確實是很多人的期待，問題是中間這個市場，到底是來增加問題還是來解決問題，在地方沒有新的連外道路的情況下，「到底是要怎麼支撐新的交通吞吐量，變魔術嗎？」