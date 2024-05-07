東大校花遺傳神顏值！4姊妹合照仙氣炸出 全場美哭：基因太強大
日本女星神谷明采因外貌姣好、身材出眾，曾在2020年奪下日本東京大學最美校花的封號。她近日在IG分享和家中其他姊妹的合照，只見神谷家族的基因超強大，4姊妹全都顏值爆表，驚人畫面瞬間吸引網友們熱議，眾人紛紛留言狂讚「這是什麼犯規的家庭！」
記者賴禹妡／綜合報導
根據日媒報知新聞社報導，神谷明采2020年剛升上大一時，就靠著驚人的美貌獲得「東大小姐」選美冠軍，2021年又奪下「Miss of Miss」日本校園美女最大賞，她也在同年與經紀公司簽約，並正式踏入演藝圈展開活動。不過，神谷明采並未放棄求學之路，她今年4月考上東大公共政策研究所，目前正在就讀研究所1年級，智慧與美貌兼具的她，因此獲得了更多人氣。
神谷明采近日在IG曬出和家中3名姊妹的合照，她開心寫下「四姊妹在久違的家庭聚會中，終於聚在一起了，最喜歡和姊妹們見面了。」更透露可以和姊妹們一起輪流穿彼此的衣服，看得出4姊妹感情十分要好。
不過，最吸睛的還是神谷家4姊妹的神顏值，不只神谷明采外貌姣好，其他姊妹更是同樣擁有甜美臉蛋及魔鬼身材。照片曝光後，吸引超過5000名網友朝聖，眾人紛紛驚呼「神谷家族基因太強大了」、「難得一見的美人四姊妹」、「這是什麼犯規的家庭」、「漂亮到令人好羨慕」。