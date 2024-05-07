影／嘲諷度超高！Edwards晃倒對手、投進三分彈後續動作超搶戲
NBA灰狼今（7）日又在客場痛宰金塊，當家球星Anthony Edwards此役17投11中，攻下27分，成為球隊致勝功臣，帶領球隊以106：80取勝，系列賽2：0領先。他在G2多次上演高難度的動作，進球後還不忘做出挑釁對手的動作，讓人又愛又恨！
記者廖聿偉/綜合報導
Anthony Edwards先在上半場秀了一次華麗的背後運球，金塊Reggie Jackson為了抄球，還被晃倒跪地，成了最佳「背景」，此畫面不斷被重播，而Edwards還用手指向隊手，讓Reggie Jackson更加難堪。
第四節關鍵時刻，Anthony Edwards投進三分球後，故意露出不可思議的神情，搭配攤手聳肩的動作，嘲諷度超高，此動作也被外媒解讀成是在模仿Michael Jordan。
雖然Anthony Edwards的偶像是Kevin Durant，但外界則認為「蟻人」Edwards就是這個世代的Michael Jordan，因為兩人球風極其相似，不僅球技出眾，在大比賽中能完全釋放，且都具備狂傲的特質。隨著Anthony Edwards近年在聯盟中累積的經驗，在本季於季後賽大放異彩，也讓更多人認識這名正在崛起的超級巨星。
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