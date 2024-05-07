館長嗆「整天歌頌民進黨」沒在賣貨！486怒回：別靠柯文哲拉生意
民眾黨主席柯文哲近日遭質疑涉嫌圖利京華城及北士科案。對此，網紅館長陳之漢則持相反看法，並表示柯文哲如今私下仍時常求助於他，認為若柯文哲有貪汙「我是不是早就拿到錢了？幹嘛還要賣東西？」他也提到知名團購達人「486先生」陳延昶，而陳延昶本人也開直播回應館長。
記者莊蕙如／台北報導
486先生指出，柯文哲究竟有沒有貪汙並非他人說得算，還是要看證據，讓法官去實事求是，不過館長想要講誰都好，不該因此牽扯到「486都沒有在推銷他的商品」，他喊話館長「我在前年底就已經宣布退休了，我都退休了我還努力工作幹嘛？我就繼續當我的總經理就好了啊，你這樣講真的是不對。」
486先生表示，自己從來沒有對館長的行事作風有過評論，不過如今也想給他一點建議「大哥帶給阿漢的一堂課」，過去他成功得到「時勢造英雄的機會」應該要好好把握，而不是靠黃國昌、柯文哲來拉抬自己的生意。
486先生透露，自己是2020年總統大選時真的很擔心韓國瑜會選上，所以才會公開表態支持蔡英文，在那之前自己的營業額一年早就高達16億「那有靠民進黨嗎？」他表示，自己的團購至今也從來沒標過公家機關的案子，自己靠的就是每一個支持他的客人累積起來。
486先生也反問館長，「你現在有靠民眾黨吃到什麼東西嗎？有賺到1毛錢嗎？有嗎？沒有啊」他認為，做生意靠的就是真本事，建議館長可以看點書讓自己有內涵。