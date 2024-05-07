不滿「觀光振興補助」遭延後！台東業者怒吼 集結陳情：花東一體
因應0403花蓮地震災情之救災、重建及振興工作，交通部觀光署協助旅宿業推出3波旅宿業協助方案，行政院也推動花蓮振興觀光補助方案，觀光署長周永暉今（6）日表示，花蓮部分預計6月上路，至於台東補助則另案處理，實施時間可能要7月後，引發台東觀光業者不滿，前往縣議會陳情，台東縣長饒慶鈴也向中央喊話「不能忘了台東」。
記者林莞茜／綜合報導
為協助花蓮觀光業者震後重建、振興，交通部推出旅客自由行補助，周一到周四平日入住花蓮、台東每房補助1000元，周五到周日入住花蓮補助500元，另旅行社組團每團20人以振興上，入住花蓮每團最高補2萬，入住台東每團最高補1.5萬元，自7月1日起上路，為期3個月。但有業者質疑，此次補助「納入台東很怪」，宜蘭則因沒獲補助而抗議。
觀光署長周永暉今（6）日表示，花蓮部分預計6月上路，台東補助則另案處理，可能是7月後上路，希望振興時間用在效益最高的地方，引來台東業者跳腳「不能獨厚花蓮、遺漏台東」，希望中央重視，揚言不排除北上抗爭。台東縣觀光協會理事長李數奼也說，這1個月來退房電話不斷，台東鄉親忿恨不平，手心手背都是肉，中央應把餅做到、擴大補助範圍，就應該一樣6月1日。
台東縣長饒慶鈴也表示，花東觀光產業一體，花蓮觀光雪崩式下滑，台東觀光同樣慘澹且感同身受，0403地震超過1個月，對東部的影響仍十分巨大；台東在7、8月推出熱氣球、最美星空等指標活動，縣府攜手民間努力行銷台東，但這絕不能作為中央不補助台東的理由，花蓮的確需要振興、但絕對不能忘了台東，請中央審慎考量，投入更多的資源協助台東與花蓮。