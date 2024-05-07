徐巧芯遭告！李彥秀：民進黨動員國家機器「打徐護賴」拙劣又醜陋

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李彥秀表示，這些行為都證明一件事，「麥卡錫主義」借屍還魂，國家機器全面動員，企圖「圍徐救柯」、「打徐護賴」，轉移輿論與民意的焦點，為千夫所指的柯建銘保王護駕，為聲望低迷的賴清德加持沖喜。
李彥秀指出，外交部與捷克簽訂援助烏克蘭的備忘錄，指定由「捷克衛生科技院」執行援款，還要求其中30%至40%要採購台灣醫材，中間有沒有黑箱作業或圖利特定廠商，本來就可受公評。
李彥秀說，更讓人匪夷所思的是，「捷克衛生科技院」高層根本就是捷克當地醫材供應商，政商關係良好，去年初訪問台灣，半年後就簽下如此大筆的合作專案，其中到底有什麼貓膩？
李彥秀強調，每一分毫的援款，都是人民辛苦血汗錢，外交部一紙協定，一句國家機密，一個按鈴申告，就企圖規避所有監督。
最後李彥秀更是質疑，「烏克蘭醫療初級照顧」若是人道主義關懷，是台灣精神與價值的展現，到底有什麼不可告人的秘密，非要用如此奇怪的路徑，如此詭異的協定來遮羞？
李彥秀認為，賴清德前天才期許閣員要有同理心，「最大的權力，就是服務，牧羊人身上，就應該要有羊群的味道」，結果國家機器就全面出動抹黑民代，網軍側翼綠媒群起圍剿，現在又對徐巧芯提告恐嚇，根本就是「麥卡錫主義」借屍還魂，綠色恐怖打壓異己。
李彥秀也強調，賴清德稱「牧羊人身上，就應該要有羊群的味道」，文青詞藻言猶在耳，但國家機器東廠附身，人人搶當錦衣衛、血滴子。她怒批，民進黨的兩手策略與政治操作不僅拙劣，更是醜陋。