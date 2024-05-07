金塊主場遭羞辱！賽後更衣室「靜悄悄」　主帥批團隊肢體語言糟糕

我是廣告 請繼續往下閱讀
主場2連敗金塊內部氣氛低迷 主帥要Nikola Jokic打得更積極
主場作戰、對方又少了先發中鋒Rudy Gobert，金塊卻以大比分敗給對手，賽後團隊氣氛低迷，Aaron Gordon說自己「不希望被橫掃」，而Nikola Jokic在被問到球隊是否能在下一場比賽反彈時，他模稜兩可的說：「我希望。」
Malone教練證實金塊內部氣氛低迷：「我們的更衣室，非常、非常安靜，你可以用很多不同的面向來解讀。我們的球員對自己的表現、非常失望，今晚我們球員和教練的表現都不如對面。」
Jokic上一場發生7次失誤，今晚有4次失誤，出手多次被對方蓋掉，表現有失MVP水準，在談到他的表現時，Malone評價道：「他必須打得更有侵略性。如果對方沒有包夾，他就必須尋找投籃機會。」
Malone話說得很重，直言團隊「此役在場上的肢體語言非常糟糕，在主場球迷面前被羞辱了」。他還認為球員在面對裁判不利的判決時，沒有保持理智、沒有用正確的方式去回應。
對於Malone賽後多次提到羞愧這個詞，Jokic贊同主帥的說法，「是的，當然。在這場比賽的第一節之後，基本上場上只剩下一支球隊。沒錯，就像只有灰狼在努力打球一樣，他們打得更有對抗，打得更拼。」
Jamal Murray左小腿傷情影響戰局 隨隊記者：他們顯得動搖且軟弱
讓金塊擔心的是，他們兩名球星在這兩場比賽看起來都打得很不自在，而若這兩人打不出水準，就不用再多談如何逆轉了。金塊隨隊記者Harrison Wind認為金塊目前比起技不如人，更多是心理層面被對方強悍的防守給擊潰了，「整體而言，金塊隊在面對這種等級的防守時顯得有些動搖、錯愕和軟弱。」
Wind也透露Jamal Murray的左小腿傷情確實影響著他和球隊的表現，而灰狼隊意識到了這一點並加以針對。在如此不利的情況下，面對如此高水準的防守，一切對金塊來說就有如「滾雪球」般惡化。Wind感嘆：「如果沒有Murray，那麼金塊隊就不再是金塊隊了。」
相對於金塊的低迷，灰狼則保持著絕佳狀態和心態，「我們很榮幸能夠有機會以2：0的領先優勢回到主場。但我們必須保持謙遜。我們知道自己已處於一個很好的位置上，但即使如此，如果我們無法守護主場，情況也可能急轉直下。」灰狼中鋒Karl-Anthony Towns賽後如此說道，「所以，我們需要繼續在場上打出高水平的防守表現，或者執行得更好，因為面對衛冕冠軍，你不能夠有任何一絲的鬆懈。」
更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁