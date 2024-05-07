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首款會說話的「兔田佩克拉」造型一卡通5/15開放預購

▲「兔田佩克拉」慶祝出道5週年，與iPASS一卡通合作推出首款會發出聲音的「hololive production 兎田ぺこら有聲造型一卡通」。（圖／一卡通提供）
▲「兔田佩克拉」慶祝出道5週年，與iPASS一卡通合作推出首款會發出聲音的「hololive production 兎田ぺこら有聲造型一卡通」。（圖／一卡通提供）

記者陳美嘉／綜合報導

超高人氣VTuber— hololive production 三期生「兔田佩克拉」（兎田ぺこら）慶祝出道5週年，與iPASS一卡通合作推出首款會發出聲音的「hololive production 兎田ぺこら有聲造型一卡通」，於南紡購物中心的「一卡通無現金體驗樂園」展覽首度曝光，並於5月15日上午11點起在Be come true獨家線上預購。

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大大兔耳麻花辮、魔性的笑聲、身為「奇蹟三期生」成員的兔田佩克拉以可愛外型與「屑」人設，造成極大反差萌，在Youtube頻道圈粉超過250萬名，甚至成為2023年度全球觀看時數最高的女性實況主；憑藉招牌口頭禪「peko」在全球掀起一股「peko熱」，甚至一度登上台灣年度網路流行語之一，「族長」魔力非同小可。

▲話題性十足的兔田佩克拉造型一卡通將在台南南紡購物中心A2館1樓展示到5月19日。（圖／一卡通提供）
▲話題性十足的兔田佩克拉造型一卡通將在台南南紡購物中心A2館1樓展示到5月19日。（圖／記者陳美嘉翻攝）
適逢兔田佩克拉出道5週年之際，由重星戰略與Be come true共同企劃，獲得COVER  Corporation授權，攜手一卡通聯名合作，推出發出聲音的兔田佩克拉造型儲值卡。兔田佩克拉裝在紙箱的Q版立體造型，透過嗶卡晶片感應就會自動發出「peko」音效，從造型到聲音都完整還原兔田獨特又超萌模樣。

話題性十足的兔田佩克拉造型一卡通將在台南南紡購物中心A2館1樓展示到5月19日，想要一睹可愛的族長的野兔們要把握難得機會。同時，台北地下街Y區也會設立主題拍照區，現場有大型兔田一卡通立牌讓野兔與族長一起開心合影。

此款「hololive production 兎田ぺこら有聲造型一卡通」將於2024年5月15日上午11點起於Be come true官網限時預購，售價$1,299元，預計2025年3月依訂單順序出貨；更驚喜的是，預購「hololive production兎田ぺこら有聲造型一卡通」，每組皆附贈「兎田ぺこら主題閃卡」。

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