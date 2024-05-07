4月CPI回落至2%以下！民生物資罕見下跌 電價上漲為何通膨降溫？
行政院主計總處今（7）日發布4月消費者物價指數（CPI）年增率，意即「通膨率」為1.95%。外界預期，4月平均電價調漲11%，恐帶動物價再漲一波，然而，通膨數字竟再度回落至2%通膨警戒線以下。不過，主計總處官員仍提醒，雖然原物料價格續處低檔，商品類漲幅收斂，但服務類物價具僵固性，外食費與房租上漲壓力仍存。
記者鄭妤安/台北報導
4月CPI較上年同月漲 1.95％，主計總處說明，外食費與蔬果價格上漲，及房租延續緩漲走勢，加上部分醫療院所調升掛號費及家庭用電上漲4.48％， 以及跨境旅遊需求推升娛樂服務費用價格所致致。
扣除蔬菜、水果和能源後的核心CPI年增率也呈「1字頭」，為1.81％；17項重要民生物資更是驚見「負成長」，平均下跌0.16%，其中以雞蛋下跌超過22%最為顯著，其餘下跌類別還包括麵粉、調製麵粉、雞肉、沙拉油、調理油、鮮奶、衛生紙、面紙及紙巾等。
主計總處過去曾分析，雖然目前仍有國際油價走高，以及調漲電價等2大不確定因素，但與此同時，天氣平穩、肉類漲幅縮小，以及外食費和雞蛋價格去年基數較高等原因，皆可望抵銷物價漲勢。