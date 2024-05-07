薔薔私下行為被狂讚「反差萌」！業界人士認證0負評：人真的超好
藝人薔薔（林嘉凌）從《我愛黑澀會》出道多年，憑著姣好的外貌和敢做敢言的風格獲得許多粉絲喜愛與支持。而Youtuber阿滴、Joeman等人近日在社群上揭露薔薔私底下不為人知的那一面，引起不少網友關注，連薔薔本人也現身回應，更有不少圈內人士紛紛發言表示：「她人真的超好！」
記者洪生儒／綜合報導
Youtuber阿滴最近透過Threads發文表示：「近期讓我覺得最反差萌的是薔薔」，並透露薔薔傳訊息都超有禮貌之外，「在傳來感謝的文字之後，還會再補上一段語音，重複一次自己的感謝之意」，因為跟鏡頭前的形象有著強烈的對比，讓阿滴覺得有一種「反差萌」。而Joeman在看到阿滴的貼文後，也留言附和表示：「真的！本人超Nice！」
薔薔看到阿滴的貼文後，也在貼文中留言回應：「哈～是阿滴客氣了！阿滴才是很熱心助人的大家長！很謝謝阿滴一直以來無私的幫助。」可以感受到薔薔跟阿滴之間有著非常良好的交情。
此外，其他網友看到阿滴的貼文後，也紛紛留言分享自己實際跟薔薔相處過後的正面評論，「之前有跟她合作過，除了很有禮貌外，很愛使用語音訊息說明，親切度100分，也完全能感受出她的認真與負責，真的很口愛！」、「之前公司有和她合作過，她私下真的非常有禮貌非常客氣，幾乎都會努力完整呈現廠商想要的感覺，真的蠻喜歡她這人的」、「她人真的超好，對我們這種綜藝節目小班底也超有禮貌，跟他合照還問我你要不要看一下這張可不可以不行再拍，沒有攝影機在拍，講話直接變超溫柔很好笑」。
也有網友指出：「人品好的KOL／YTR是騙不了人的」，並解釋「因為好口碑不會是靠身邊的朋友，更不會是粉絲傳播下去，而會是同行的KOL／YTR或是合作廠商。看那些翻船的KOL，也都是合作廠商出跳出來指證的。」認為薔薔是真的人品很好，才會獲得大家的讚美與肯定。
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