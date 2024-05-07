峮峮代言數曝光！女神親吐擇偶條件「1關鍵」無奈：太忙碌了
啦啦隊女神峮峮今（7）日出席氣喘防治活動，提及自己從小就有氣喘，還不懂如何處理氣喘時，症狀曾嚴重到她半夜睡覺時會呼吸不到空氣，感覺快要死掉，直到她去學習游泳之後情況才逐漸改善，而她的感情生活仍受到關注，被問及另一半必備條件，近來行程滿檔的峮峮也直言，「要能接受我的忙碌」，更曝光自己現在手上的代言數量。
記者吳昕蓓／台北報導
峮峮透露環境對她來說很重要，如果很多貓毛、灰塵，甚至是季節變化都會引發嚴重氣喘，幼稚園時期氣喘不斷復發，她還曾因此住院，加入啦啦隊後，因為常會在冬天跳舞應援，冷空氣刺激也會引起不適，「後來就是有學習到如何在球賽的時候，去讓自己的氣喘不要那麼嚴重的發作，自己減緩動作跟速度去做調整。」
被問到會不會擔心把氣喘傳染給孩子，峮峮也嚴肅直言，很可能會出現這種狀況，但現在的醫學都很發達，「如果一有什麼狀況，可能就直接到醫院去做精密的檢查，可以有辦法防治」，也笑稱要先把氣喘治好，才不會抱孩子的時候一直喘，現在身邊也沒有對象，她也透露自己才被KID逼問有沒有戀愛，但最近太忙了根本沒有機會。
峮峮表示，最近在《花甲少年趣旅行》錄影時，KID一直逼問她的感情狀況，搞到連何如芸、陳為民都知道這件事，何如芸還笑說要去市場幫她挑對象，但她本人因為工作實在太忙碌，不僅這兩天拍廣告到三更半夜，手上還有7、8個代言，因此只希望如果有另一半，對方要接受她很忙碌沒有時間陪伴，「就是可以接受孤單這件事」。
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