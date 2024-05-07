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特企／堅強驕傲ㄟ台灣精神！58度金高總統就職酒新作上市

▲58度金高以「堅強驕傲ㄟ台灣人」8字作為520總統就職紀念酒設計理念。（圖／品牌提供）
▲58度金高以「堅強驕傲ㄟ台灣人」8字作為520總統就職紀念酒設計理念。（圖／品牌提供）

本報訊

中華民國第 16 任正副總統將於 2024 年 5 月 20 日就職，黑松公司攜手金門酒廠再次推出總統副總統就職紀念酒新作，透過「堅強驕傲ㄟ台灣人」的主題概念傳遞出台灣人鮮明的堅毅性格，最貼近台灣精神的酒款非此款紀念酒莫屬！58 度金門高粱酒「第 16 任總統副總統就職紀念酒」於 5 月 8 日起於 7-ELEVEN、全家便利商店開放預購，5 月 15 日起於全台各地區酒類專賣店陸續開賣，瓷瓶建議售價 2,000 元；玻璃瓶建議售價 680 元（實際價格及庫存，依各通路為準）。

象徵台灣精神 「堅強驕傲ㄟ台灣人」被世界看見

近年國際局勢動盪與疫情嚴峻，台灣有賴守護全民健康的醫護人員，挺過了肆虐全球的肺炎疫情；在當前最熱門的晶片與 AI 議題上，享譽國際的高科技產業也讓全球看見。反映這股台灣精神，58度金門高粱酒總統副總統就職紀念酒新作以「堅強驕傲ㄟ台灣人」為主要設計理念，傳達台灣人面對困難阻礙的堅強韌性。延續前一款總統就職紀念酒的外型設計，本次新作採用雅致的青綠色呼應台灣人堅韌的草根性格，瓶身大氣書法筆觸燙金掛上「堅強驕傲ㄟ台灣人」8 字，期望台灣人持續展現勇敢堅定的精神，驕傲地屹立在世界舞台上。

特調酒體展現樸實堅毅的台灣態度！

金門高粱酒之於台灣的意義，好比威士忌之於蘇格蘭，是足以代表國家的象徵性烈酒，本次總統副總統就職紀念酒，穀糧香氣濃郁扎實，透出一絲雅致甜香花香，像極了台灣人的樸實堅強。酒體調和了不同年份酒液，使口感醇厚綿甜，不同的風味層層疊加，高粱香清甜醇厚不刺激。這樣容易親近、沒有距離感的淡雅窖香，展現了台灣人值得驕傲的和善精神。

金門酒廠以58度金門高粱酒「第 16 任總統副總統就職紀念酒」的正港台灣味，向這片土地與人們致敬，每一滴酒，都蘊含著台灣人面對挑戰時的堅定與自信，以及在全球舞台上所展現的卓越表現。「58度金門高粱酒 中華民國第 16 任總統副總統就職紀念酒」將於 5 月 8 日起於 7-ELEVEN、全家便利商店開放預購，5 月 15 日起於全台各地區酒類專賣店陸續開賣（實際上架日、上架品項及價格依各通路為準），別錯過收藏歷史性時刻的機會！欲了解更多訊息，請關注「58 度金門高粱酒」FB 粉絲團

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