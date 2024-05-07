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台灣泡麵「公認最可惜品牌」曝！眾吃過懷念10年：不輸維力、統一

▲台灣泡麵市售品牌有非常多種類，近幾年更是引進許多國外泡麵提供民眾選擇，而本土的品牌也持續更新優化推出新口味。（圖／記者黃韻文攝）
▲台灣泡麵市售品牌有非常多種類，近幾年更是引進許多國外泡麵提供民眾選擇，而本土的品牌也持續更新優化推出新口味。（圖／記者黃韻文攝）

記者張嘉哲/綜合報導

台灣泡麵市售品牌有非常多種類，近幾年更是引進許多國外泡麵提供民眾選擇，而本土的品牌也持續更新優化推出新口味，像是老字號的「維力」以及「統一」、「味丹」等等，到現在還是都有其新產品的誕生，也一直都是台灣泡麵的佼佼者。然而，就有網友討論「大家覺得哪一款停賣的泡麵你最懷念？」貼文引起廣大迴響，不少人答案都是隸屬於「康師傅」品牌產製的泡麵，直呼：「不輸給其他大牌的泡麵，卻因為食安消失真的很可惜」。

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一名網友在臉書社團「泡麵公社泡麵俱樂部」貼文指出「台灣泡麵推陳出新也出了很多的新口味，有新口味誕生，廠商一定也有淘汰掉許多泡麵口味，想問大家停賣的泡麵當中最喜歡哪一款？我自己個人是康師傅的炒麵系列.....退出台灣後真的很可惜」。

▲家樂福透露，不只因杜蘇芮颱風來襲，適逢中元節，泡麵、零食、米油鹽等商品，都有增加至少2～3成貨量。（圖／記者蕭涵云攝）
▲台灣泡麵市售品牌百百種，除了本土品牌之外，現在賣場也可以看到許多外國進口的泡麵可以選擇。（圖／記者蕭涵云攝）
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「康師傅海鮮炒麵真的好好吃，好懷念啊」、「浪味烏龍麵不知道能不能再次回歸....」、「有生之年真的還想再吃一次康師傅的Q cup啊」、「康師傅有一款鐵板牛肉真的好吃到不行，10幾年沒吃到了QQ」、「康師傅泡麵口味真的不輸統一跟維力.....退出台灣真的可惜」、「康師傅系列真的好吃」、「阿Q桶麵臭臭鍋停賣也很可惜啊」。

食安問題遭抵制！康師傅泡麵系列退出台灣已10年

事實上，眾人所懷念的康師傅泡麵系列在當年可謂真的火紅，除了像是推出有話題的小碗泡麵Q Cup以外，像是「康師傅炒麵」系列，在當時都被稱為是市售最好吃的乾泡麵之一，聲量完全不輸給統一以及維力，過去台灣康師傅於2003年核准成立，取得商標後委託味全代工泡麵，母公司頂新集團更是一度被當時馬政府視為「台商鮭魚返鄉」的模範。

▲網友公認台灣泡麵「康師傅系列」消失最為可惜，過去康師傅曾經出過許多知名泡麵，如小碗裝的Q Cup以及炒麵等，都非常受到歡迎。（圖／泡麵公社泡麵俱樂部）
▲網友公認台灣泡麵「康師傅系列」消失最為可惜，過去康師傅曾經出過許多知名泡麵，如小碗裝的Q Cup以及炒麵等，都非常受到歡迎。（圖／泡麵公社泡麵俱樂部）
然而在2013年至2014年之間，頂新集團發生食用油含銅葉綠素等事件，連帶影響公司信譽，民眾發起「滅頂行動」，受到影響的包括頂新和味全旗下商品遭到全面抵制。2014年9月，康師傅精燉蔥燒排骨湯麵醬包查出由強冠餿水油製；隔月又發現其他泡麵DINP（鄰苯二甲酸二異壬酯），當月頂新決定終止授權「康師傅」商標給台灣味全，同時撤回台灣兩條泡麵生產線，康師傅泡麵不在台生產銷售，形同退出台灣市場，至今已經過去10年。

金車泡麵回歸還不夠！網友敲碗復刻回歸泡麵還有這幾碗

說到消失泡麵又回歸的代表作，大家一定會想到金車的「漢寶杯麵」在去年9月時強勢回歸，還原度超高的復刻產品，推出至今還是好評不斷，然而除了金車泡麵回歸還不夠，也有不少人敲碗現在還有在販售的統一阿Q桶麵「臭臭鍋口味」能夠回歸；另外則是還是販售的浪味泡麵系列的，過去有一款「浪味烏龍杯麵」深受歡迎，大家也是非常期待廠商能否有機會復刻。

▲金車漢寶杯麵系列強勢回歸！推出新包裝三種口味的杯麵，讓不少老饕搶購。（圖/我愛全聯好物老實說）
▲金車漢寶杯麵系列去年9月強勢回歸！推出新包裝三種口味的杯麵，讓不少老饕搶購。（圖/我愛全聯好物老實說）
而聲量最高的就是統一過去推出的「龍捲條」，其特色就是透明的寬麵麵體，加上好喝的湯頭，被稱為是跟外面賣的粿仔條有95%相像，而且完全吃不出來是泡麵的口感，近幾年還有人發起「龍捲條」回歸連署計畫，希望統一可以將這項產品復刻出來。不過即便網友再怎麼敲碗，當年的配方以及是否還有機器能復刻這些產品都是問題，誰將會是繼金車之後復刻的泡麵的廠商，也讓外界拭目以待囉！

▲網友超愛統一曾經推出的「龍捲條」泡麵系列，不斷敲碗要統一復刻該產品，甚至還有民眾發起連署活動。（圖/泡麵公社泡麵俱樂部）
▲網友超愛統一曾經推出的「龍捲條」泡麵系列，不斷敲碗要統一復刻該產品，甚至還有民眾發起連署活動。（圖/泡麵公社泡麵俱樂部）

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