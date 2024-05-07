王仁甫眼睛開刀！季芹24小時貼身照顧 自曝48歲「已戴老花眼鏡」
48歲女藝人季芹今（7）日出席愛盲基金會舉辦的公益活動，在現場模擬視障媽媽真實的生活場景，當季芹戴上眼罩瞬間，直呼：「沒有安全感！」並表示十分佩服視障朋友們能夠克服生活困難。季芹透露老公王仁甫20年前也做了視力雷射手術，因此她必須24小時陪伴王仁甫，照顧視力短暫失明的老公，讓她十分理解視障家庭的難處。季芹也提到自己過去曾飽受腦血栓的疾病困擾，大病之後更加珍惜人生。
記者張一笙／綜合報導
王仁甫20年前曾經做過視力雷射手術，當時的醫生擔心他因為強光刺激有後遺症，因此建議他眼睛不要張開，季芹嘆道：「他（王仁甫）真的做到眼睛完全不張開，我負責照顧他，知道照顧眼睛完全不張開的人有多辛苦，他要喝水就喊『水』，不然就是『老婆我要衛生紙』、『老婆我要去廁所』。」
季芹也透露隨著年紀增長，自己也已經有老花，原本視力很好的她在前年也感受到眼睛的明顯變化。季芹說她只要在燈光昏暗的情況下看手機，就會感受到手機的字變得模糊。因此，當季芹說要去配老花眼鏡時，王仁甫還不斷說服她：「妳沒有老花！」明顯無法接受老婆配戴老花眼鏡。季芹也說，現在她戴上老花眼鏡後，時常會做出收下巴、眼睛向上看的動作，讓王仁甫十分無法接受。
季芹表示自己和王仁甫討論過生死問題，過去她曾被診斷出腦血栓，讓她感覺自己「活不過10年」，並抱著老公痛哭，2人每每提及生死議題都會淚流滿面。季芹表示自己大病初癒後更加珍惜自己人生，她透露自己剛生完病時要追蹤3、5年，目前則是每年都做健康檢查，健檢同時會檢查全身狀況，並沒有刻意追蹤腦血栓問題。
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