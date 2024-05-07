疫後商務艙旅客增　旅遊業估「高票價、高團費」2025年結束

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邱繼鋒透露，加利利也積極與各大航空公司合作，共同開發豪經艙/商務艙的合作案。但疫情後的物價通膨、缺工以及歐洲電價上漲、匯率等影響下，也迫使團費節節上漲，另外，包含長榮航空和中華航空的整體航班仍未完全恢復，鄰近台灣且以往表現良好的國泰航空、新加坡航空以及羅馬航班等也尚未恢復，也讓票價較為不穩，因此預期到2025年才能看到旅遊市場整體回復到正常狀態。
加利利旅行社營收主力為歐洲線，今邱繼鋒提到，稀缺限量的旅遊體驗一直都是不敗商品，在近期的市場上也正掀起熱潮，例如被譽為極光精靈的旅遊目的地-北歐極光產品，便提供了多種稀缺限量的住宿選擇。
此外，一些頂級行程同樣受到許多遊客喜愛，邱繼鋒分享，加利利旅行社也推出多種全台獨家系列。例如，全台獨家入住以其獨特氛圍和服務享譽全球的維也納薩赫飯店，除了住宿體驗外，世界知名餐廳也成為旅客追逐的目標包含市場獨家保證，團體旅客必能享用的巴黎唯一米其林三星餐廳ALLENO PARIS 以及全台獨家在布拉格著名地標餐廳-跳舞的房子用餐，還有全台獨家在埃及尼羅河上享受5星級河輪Steigenberger Omar El Khayam的航行體驗。
「旅行不僅僅是前往一個地方觀光，更是一場深度體驗，一種尋找生活儀式感的方式」，邱繼鋒提到，不少沈浸式的體驗也相當受到歡迎，像是參加義大利香水體驗，或是搭乘古董車或電車，穿梭於城市之間，以及在各個國家的手工藝坊裡，親自動手製作皮件，感受手工藝的魅力，並將製作的作品留作紀念，都相當受到旅客喜愛。
搭上韓劇熱潮，邱繼鋒指出，最近爆紅的《淚之女王》中，男女主角蜜月地點就是選在擁有許多絕美景點的德國，其中位在波茨坦的忘憂宮跟以及美茵河南岸的三皇教堂更是多次出現在劇中，在旅遊行程的設計上，秉持「Less is More」的理念，讓旅客有更多私房景點的探索時間，只要時間許可，我們甚至會增加私房景點，製造驚喜，加強彼此的回憶。