母親節送禮攻略！7-11咖啡半價「一招喝到明年」　彩虹蛋糕199元

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📍門市｜5月8日至5月12日
◾大杯濃萃美式買1送1，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃拿鐵買1送1，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯卡布奇諾買1送1，5折（原價55元、特價28元）
◾英式紅茶買1送1，5折（原價35元、特價18元）
◾青梅冰茶買1送1，5折（原價60元、特價30元）
◾黑糖珍珠撞奶買1送1，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯精品美式買1送1，5折（原價100元、特價50元）
◾大杯精品拿鐵買2送1，6.7折（原價110元、特價73元）
明（8）日母親節優惠即將登場，不少7-11門市Line群已經貼出可紙本寄杯的優惠宣傳，不過是否可以寄杯依照單店規定不同，消費者記得先禮貌詢問店員，或是提早加入門市Line群組。店員也透露，紙本寄杯沒有兌換期限，不過要注意的是，跟APP不同的是「不可跨店領取」，並且要小心保管單據，避免遺失無法兌換的窘境。
擔心紙本寄杯沒有保障的消費者，7-11 APP線上寄杯也推出母親節限定優惠，厚乳拿鐵、蜂蜜拿鐵、燕麥系列指定冰飲都有買5送2，存在APP內不怕忘記兌換，並且全台7-111門市都可以兌換飲品，相較於單店門市寄杯，還是提供更大的彈性以及便利。
📍APP｜5月10日至5月14日
◾To b. by agnès b.經典冰可可2杯120元，6.1折（原價99元、特價60元）
◾厚乳拿鐵買5送2，7.1折（原價65元、特價46）
◾蜂蜜拿鐵買5送2，7.1折（原價80元、特價57元）
◾燕麥系列指定冰飲買5送2，7.1折（原價75元、特價54元）
◾精品冰燕麥拿鐵買5送2，7.1折（原價110元、特價79元）
◾指定風味熱飲買5送2，7.1折（原價55元、特價39元）
活動品項：皇家伯爵／太妃焦糖瑪奇朵／脆酷摩卡／焙烤榛果／可可歐蕾
此外，7-11即日起至5月10日推出「布蕾彩虹蛋糕」，吸睛繽紛4層蛋糕體夾入焦糖布丁內餡，搭配進口鮮奶油綿密化口，每顆3.5吋、售價199元，5月10日前可到門市預訂，5月14日前皆可就近到店領取，小巧尺寸適合小家庭慶祝擁有大大儀式感。
當然母親節也別忘邀請媽媽出門走走！全台誠品5月10日起化身「愛的量販店」，母親節限定主題展精選近2萬種療癒好書好物、設計選品85折起，門市單筆消費滿520元更加贈獨家設計LOVE MY LIFE 可愛貼紙乙組，還有專屬IG濾鏡可現場試玩，邀您前來巧遇各種不同形式的愛、一起把愛傳遞出去。
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活動期間，參展書籍全面79折起，