一日限定！全家拿鐵、美式買6送6可寄杯　7-11母親節咖啡買一送一

母親節送禮攻略！7-11咖啡半價「一招喝到明年」　彩虹蛋糕199元

▲母親節7-11門市推出濃萃美式、濃萃拿鐵、卡布奇諾買1送1優惠，還有199元彩虹蛋糕，替忙碌上班族準備快速送禮方案。（圖／7-11提供）
▲母親節7-11門市推出濃萃美式、濃萃拿鐵、卡布奇諾買1送1優惠，還有199元彩虹蛋糕，替忙碌上班族準備快速送禮方案。（圖／7-11提供）

記者鍾怡婷/綜合報導

母親節還沒選好禮物？各大通路推出節日限定優惠，其中7-11門市推出濃萃美式、濃萃拿鐵、卡布奇諾買1送1優惠，雖然僅限於5月8日至5月12日限定，不過有不少7-11門市悄悄推出單店限定的寄杯服務，雖然不像APP可以跨店取貨，不過店員也透露單店開放的寄杯沒有兌換期限，咖啡控可以選擇自己常去的門市，天天爽喝半價咖啡！此外，7-11也在母親節推出限定的「布蕾彩虹蛋糕」，每顆3.5吋、售價199元，替忙碌上班族準備快速送禮方案。

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🟡7-ELEVEN母親節咖啡買1送1

📍門市｜5月8日至5月12日
◾大杯濃萃美式買1送1，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃拿鐵買1送1，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯卡布奇諾買1送1，5折（原價55元、特價28元）
◾英式紅茶買1送1，5折（原價35元、特價18元）
◾青梅冰茶買1送1，5折（原價60元、特價30元）
◾黑糖珍珠撞奶買1送1，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯精品美式買1送1，5折（原價100元、特價50元）
◾大杯精品拿鐵買2送1，6.7折（原價110元、特價73元）

明（8）日母親節優惠即將登場，不少7-11門市Line群已經貼出可紙本寄杯的優惠宣傳，不過是否可以寄杯依照單店規定不同，消費者記得先禮貌詢問店員，或是提早加入門市Line群組。店員也透露，紙本寄杯沒有兌換期限，不過要注意的是，跟APP不同的是「不可跨店領取」，並且要小心保管單據，避免遺失無法兌換的窘境。

▲7-11門市推出母親節咖啡優惠，部分店家已在Line群宣傳可紙本寄杯優惠。（圖／翻攝自7-11 Line群組）
▲7-11門市推出母親節咖啡優惠，部分店家已在Line群宣傳可紙本寄杯優惠。（圖／翻攝自7-11 Line群組）
擔心紙本寄杯沒有保障的消費者，7-11 APP線上寄杯也推出母親節限定優惠，厚乳拿鐵、蜂蜜拿鐵、燕麥系列指定冰飲都有買5送2，存在APP內不怕忘記兌換，並且全台7-111門市都可以兌換飲品，相較於單店門市寄杯，還是提供更大的彈性以及便利。

📍APP｜5月10日至5月14日
◾To b. by agnès b.經典冰可可2杯120元，6.1折（原價99元、特價60元）
◾厚乳拿鐵買5送2，7.1折（原價65元、特價46）
◾蜂蜜拿鐵買5送2，7.1折（原價80元、特價57元）
◾燕麥系列指定冰飲買5送2，7.1折（原價75元、特價54元）
◾精品冰燕麥拿鐵買5送2，7.1折（原價110元、特價79元）
◾指定風味熱飲買5送2，7.1折（原價55元、特價39元）
活動品項：皇家伯爵／太妃焦糖瑪奇朵／脆酷摩卡／焙烤榛果／可可歐蕾

▲7-11母親節線上寄杯優惠買5送2。（圖／業者提供）
▲7-11母親節線上寄杯優惠買5送2。（圖／業者提供）
此外，7-11即日起至5月10日推出「布蕾彩虹蛋糕」，吸睛繽紛4層蛋糕體夾入焦糖布丁內餡，搭配進口鮮奶油綿密化口，每顆3.5吋、售價199元，5月10日前可到門市預訂，5月14日前皆可就近到店領取，小巧尺寸適合小家庭慶祝擁有大大儀式感。

▲7-11即日起至5月10日推出「布蕾彩虹蛋糕」，吸睛繽紛4層蛋糕體夾入焦糖布丁內餡。（圖／7-11提供）
▲7-11即日起至5月10日推出「布蕾彩虹蛋糕」，吸睛繽紛4層蛋糕體夾入焦糖布丁內餡，小巧尺寸適合小家庭慶祝擁有大大儀式感。。（圖／7-11提供）
當然母親節也別忘邀請媽媽出門走走！全台誠品5月10日起化身「愛的量販店」，母親節限定主題展精選近2萬種療癒好書好物、設計選品85折起，門市單筆消費滿520元更加贈獨家設計LOVE MY LIFE 可愛貼紙乙組，還有專屬IG濾鏡可現場試玩，邀您前來巧遇各種不同形式的愛、一起把愛傳遞出去。

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▲誠品書店示意圖。（示意圖／翻攝誠品書店臉書）
▲全台誠品5月10日起化身「愛的量販店」，母親節限定主題展精選近2萬種療癒好書好物，參展書籍全面79折起。（示意圖／翻攝誠品書店臉書）

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