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借好市多會員卡慘了！美國男借中國客遭控3重罪　全因對方做這事

▲台灣本土零食品牌「雪之戀」在美國好市多上架後，受到消費這喜愛。（示意圖／取自unsplash）
▲台灣本土零食品牌「雪之戀」在美國好市多上架後，受到消費這喜愛。（示意圖／取自unsplash）

國際中心徐筱晴／綜合報導

美式量販賣場好市多（Costco）採取會員制，要購物必須出示會員卡才能夠進行結帳，但會員卡最好不要隨便借人，免得惹禍上身。美國國加州蒙特瑞公園市一名楊姓華裔人士，日前到好市多購物，在結帳時遇到了一名中國遊客向他借用會員卡，他出於同胞情誼便好心借出，沒想到近來卻遭警方找上門，甚至還被扣有3項重罪指控，原因竟然是當時那名中國遊客拿著假冒的Apple Watch申請退貨，害他惹禍上身。

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根據外媒報導，楊姓男子在今年4月時，在家中休息的時候突然遭到警方持搜索令上門，不僅大規模搜查楊姓男子的家並將他逮捕。楊姓男子不明所以，後續透過起訴書才得知，原來自己在一年前拿「假錶」向好市多退貨，因而遭到好市多提告詐欺、竊盜、仿冒等3項罪名。

但面對指控，楊姓男子完全摸不著頭緒，納悶自己根本沒在好市多買錶，怎麼可能會退貨。後來楊姓男子才想到，自己在曾在一年前將會員卡借給陌生人，當時他正在結帳排隊，身後有一名自稱來自中國的陌生遊客想向他借會員卡結帳。

對方想買一支Apple Watch，並表示會用現金支付給他。楊姓男子當下不疑有他，想說能幫助同胞，便協助他結帳，還將收據分開列印。沒想到，對方事後卻拿著收據和假錶去退貨，遭好市多報案，而警方也循收據上的會員號碼找到楊男。

雖然楊姓男子質疑好市多退貨程序不夠嚴謹，不應對方未出示會員卡的情況下就同意辦理退貨。但他仍被檢方起訴並面臨3項重罪指控，目前已經繳納了保釋金獲得交保。

楊姓男子的律師鄧洪指出，過去也曾發生類似案件，提醒民眾不要輕易向他人出借會員卡，尤其遇到素未謀面的陌生人更應提高警覺，因為若對方觸法，消費紀錄都會顯示為會員卡持有者的名義，輕則可能被好市多列入黑名單，重則捲入稅務或詐欺官司。

事實上，過去也曾有好市多員工提醒不要隨意出借會員卡，一來是因為好市多會員每年都必須繳交上千元的會員費，若非會員能免費使用，對其他會員來說並不公平；第二則是會員卡中有記載個人資料，若隨意出借，個資不但有外流風險，甚至還可能被有心人士冒用。

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