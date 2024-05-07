借好市多會員卡慘了！美國男借中國客遭控3重罪　全因對方做這事

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但面對指控，楊姓男子完全摸不著頭緒，納悶自己根本沒在好市多買錶，怎麼可能會退貨。後來楊姓男子才想到，自己在曾在一年前將會員卡借給陌生人，當時他正在結帳排隊，身後有一名自稱來自中國的陌生遊客想向他借會員卡結帳。
對方想買一支Apple Watch，並表示會用現金支付給他。楊姓男子當下不疑有他，想說能幫助同胞，便協助他結帳，還將收據分開列印。沒想到，對方事後卻拿著收據和假錶去退貨，遭好市多報案，而警方也循收據上的會員號碼找到楊男。
雖然楊姓男子質疑好市多退貨程序不夠嚴謹，不應對方未出示會員卡的情況下就同意辦理退貨。但他仍被檢方起訴並面臨3項重罪指控，目前已經繳納了保釋金獲得交保。
楊姓男子的律師鄧洪指出，過去也曾發生類似案件，提醒民眾不要輕易向他人出借會員卡，尤其遇到素未謀面的陌生人更應提高警覺，因為若對方觸法，消費紀錄都會顯示為會員卡持有者的名義，輕則可能被好市多列入黑名單，重則捲入稅務或詐欺官司。
事實上，過去也曾有好市多員工提醒不要隨意出借會員卡，一來是因為好市多會員每年都必須繳交上千元的會員費，若非會員能免費使用，對其他會員來說並不公平；第二則是會員卡中有記載個人資料，若隨意出借，個資不但有外流風險，甚至還可能被有心人士冒用。