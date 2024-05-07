iPhone「這功能」年輕人超愛用！眾爆共鳴：回不去　加4招更強大

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一名網友近日在社群平台Threads發文，表示現代年輕人使用iPhone時，很喜歡長時間打開「勿擾模式」，甚至連續24小時都不會關。在iOS系統中，打開「勿擾模式」（Do Not Disturb）功能，可以不受任何電話、訊息、APP通知打擾，且還能自行指定開啟、關閉時間。
對此，不少網友正好就開著勿擾模式，紛紛在下方曬出截圖直呼「開過就回不去了」、「讀書或工作不會一直被訊息打擾超爽」。但也有人直搖頭，認為緊急狀況發生時，勿擾模式會阻礙聯繫，「你就繼續勿擾啊！哪一天誰死掉你都不知道。」
iPhone勿擾模式「4招」不錯過重要通知
iPhone設定勿擾模式後，會完全處於無提示聲及震動的狀態，所有通知、來電及提醒都會被靜音，讓不少人擔心漏接重要的家人、工作電話。不過，其實用戶可以自訂特定聯絡人的來電通知，就能在勿擾的狀態下接到重要電話，此外也能直接將常用聯絡人設定為「允許來電」，一樣能即刻收到通知。
不只如此，iPhone還能在設定中開啟「允許重複來電」，當3分鐘內連續有兩通電話時，第二通電話通知就不會被靜音；同時也可以另外設定允許通知的App，例如健康App用藥提醒、心率監測，或是尋找裝置等，在勿擾模式下依然能夠收到App通知。