腸病毒疫情升溫！全台6縣市8地區爆重症個案 疾管署列為高風險區
國內腸病毒疫情嚴峻，疾管署今（7）日表示，上週腸病毒門急診就診人次達1.6萬，預計6月中會達到高峰，已針對出現有重症個案以及腸病毒71型的縣市劃為高風險區域，提醒民眾注意，分別是高雄市三民區、新北市的中和區、板橋區、淡水區，以及桃園市平鎮區、台中市大肚區、雲林縣大埤鄉、屏東縣內埔鄉。
記者林莞茜／綜合報導
依據疾管署監測資料顯示，國內腸病毒處流行期，近期疫情呈持續上升趨勢，上週門急診就診計16240人次，較前一週14316人次上升13.4%；另實驗室監測顯示腸病毒以克沙奇A型為主，其中易引起嚴重症狀之腸病毒A71型及D68型，為零星檢出且感染個案均為輕症。研判國內疫情傳播風險上升，呼籲民眾及教托育機構人員持續注意預防措施及警覺腸病毒重症前兆病徵。今年累計1例重症病例，為感染克沙奇A10型。
因應腸病毒疫情，全國各學校也宣布停班，疾管署統計近四周分別為126班、155班、104班、167班停課，大大高於去年同期的78班、17班、102班、212班；但疾管署副署長曾淑慧也提到，各縣市停班課標準不同，有的嚴格，有的寬鬆，且多通報至教育部校安系統，因此實際停班課需經教育部統計。
另在腸病毒疫苗部分，因腸病毒型別多元，目前除腸病毒A71型外，其他型別尚無疫苗可供預防，曾淑慧表示，目前一劑腸病毒71型疫苗自費要價4000元左右，今年主要流行克沙奇A型，對於腸病毒疫苗是否納入公費接種會持續評估。