韓國瑜出戰2028？沈富雄斷言驚人結局：若非「這人」一定輸

端午節連假！國道匝道封閉、高乘載管制搶先看

▲端午節即將到來，高公局表示，預估首日交通量可達平日1.4倍。（圖／記者朱永強攝，2024.02.11）
▲端午節即將到來，高公局表示，預估首日交通量可達平日1.4倍。（圖／記者朱永強攝，2024.02.11）

記者許若茵／台北報導

端午節即將到來，高公局表示，預估首日交通量可達平日1.4倍，3天假期間將實施匝道封閉、高乘載管制，另現有開放路肩措施照常實施外，連假期間每日增加開放路肩路段與時段供小型車行駛。

我是廣告 請繼續往下閱讀
端午節連假為6月8日至10日，共計3天，端午節為收假日。高公局預估，假期交通量為112~118 mvk(百萬車公里)；其中首日南向可達65mvk，為平日的1.4倍。高公局檢視歷年端午節連續假期交通狀況，研判本次端午節連續假期首日及第2日以南向車流為主，第2、3日以北向車流為主，首日主要為返鄉及旅遊旅次，第2、3日主要為旅遊及收假旅次。

為維持假期間國道合理服務水準，高公局透過大數據分析國道易壅塞時段路段，審慎研擬相關應變計畫及規劃以下交通疏導措施，並視天候狀況適時機動調整相關措施：

一、匝道封閉：
(一)    113年6月8日，5至12時，封閉國1平鎮系統、埔鹽系統、西螺南向入口；0至12時，封閉國5石碇、坪林南向入口(石碇南向入口封閉期間，改為大客車專用入口)。
(二)    113年6月9日，5至12時，封閉國1埔鹽系統、西螺及國5石碇、坪林南向入口(石碇南向入口封閉期間，改為大客車專用入口)。
(三)    113年6月9日及10日，每日12至21時，封閉國1埔鹽系統、虎尾、國3西濱北向入口。

二、高乘載管制：
113年6月9日至10日，每日13至18時，國5北向蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之入口匝道(結束時間視交通狀況機動調整)。

三、收費措施：
(一)    單一費率：113年6月8日至10日。
(二)    路段差別費率：113年6月8日至10日，國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費。
(三)    暫停收費：113年6月8日至10日，每日0至5時國道全線暫停收費。

四、開放路肩：
現有開放路肩措施照常實施外，連假期間每日增加開放路肩路段與時段供小型車行駛。

五、匝道儀控：
假期間將視各交流道行車狀況實施匝道儀控管制並機動調整。

六、替代道路：
(一)    國5頭城往坪林地區，建議改走台9。
(二)    國1、國3新竹往返台南地區，建議改走台61。
(三)    國6台中往返南投地區，建議改走台63。
(四)    國3霧峰往返國1台中系統、國3中港系統，建議改走台74接國4。

七、暫停施工：
113年6月7日12時至10日24時止，國道全線暫停施工及例行養護作業(緊急搶修及不影響主線交通之工程除外)。

高公局表示，端午節連續假期各地均會出現旅遊人潮及車潮，國道瓶頸路段於尖峰時段之交通需求遠大於可服務容量，故部分時段、路段發生壅塞在所難免，建議用路人多搭乘公共運輸前往目的地；如要開車出門，請先瞭解各項交通疏導措施，並多利用高速公路1968App查詢管制措施與即時路況，適時彈性調整行車時間與改道動線以避開壅塞。
 

這4組英文代碼不做車牌了！疾管署CDC也上榜　公路局曝原因

台鐵砸道車起火！豐原=后里「電車線受損」　估中午搶修完畢

花蓮旅遊補助拚6月上路　台東方案「擬延至7月後」

台鐵票價29年未調整！調漲方案下半年出爐　東部列線暫時凍漲

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞