端午節連假！國道匝道封閉、高乘載管制搶先看

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為維持假期間國道合理服務水準，高公局透過大數據分析國道易壅塞時段路段，審慎研擬相關應變計畫及規劃以下交通疏導措施，並視天候狀況適時機動調整相關措施：
一、匝道封閉：
(一) 113年6月8日，5至12時，封閉國1平鎮系統、埔鹽系統、西螺南向入口；0至12時，封閉國5石碇、坪林南向入口(石碇南向入口封閉期間，改為大客車專用入口)。
(二) 113年6月9日，5至12時，封閉國1埔鹽系統、西螺及國5石碇、坪林南向入口(石碇南向入口封閉期間，改為大客車專用入口)。
(三) 113年6月9日及10日，每日12至21時，封閉國1埔鹽系統、虎尾、國3西濱北向入口。
二、高乘載管制：
113年6月9日至10日，每日13至18時，國5北向蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之入口匝道(結束時間視交通狀況機動調整)。
三、收費措施：
(一) 單一費率：113年6月8日至10日。
(二) 路段差別費率：113年6月8日至10日，國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費。
(三) 暫停收費：113年6月8日至10日，每日0至5時國道全線暫停收費。
四、開放路肩：
現有開放路肩措施照常實施外，連假期間每日增加開放路肩路段與時段供小型車行駛。
五、匝道儀控：
假期間將視各交流道行車狀況實施匝道儀控管制並機動調整。
六、替代道路：
(一) 國5頭城往坪林地區，建議改走台9。
(二) 國1、國3新竹往返台南地區，建議改走台61。
(三) 國6台中往返南投地區，建議改走台63。
(四) 國3霧峰往返國1台中系統、國3中港系統，建議改走台74接國4。
七、暫停施工：
113年6月7日12時至10日24時止，國道全線暫停施工及例行養護作業(緊急搶修及不影響主線交通之工程除外)。
高公局表示，端午節連續假期各地均會出現旅遊人潮及車潮，國道瓶頸路段於尖峰時段之交通需求遠大於可服務容量，故部分時段、路段發生壅塞在所難免，建議用路人多搭乘公共運輸前往目的地；如要開車出門，請先瞭解各項交通疏導措施，並多利用高速公路1968App查詢管制措施與即時路況，適時彈性調整行車時間與改道動線以避開壅塞。