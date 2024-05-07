美國品牌深圳製造？中市議員爆無人機恐成資安漏洞 交通局要查
台中市議員周永鴻指出，市府交通局目前使用的3部Autel Robotics 品牌無人機，通通來自深圳的中國公司，卻對外宣稱是美國品牌，極可能將市民大數據和市政資料直接奉送給中國政府，要求儘速更換。交通局長葉昭甫說，廠商強調是美國廠牌，若違約將索賠違約金、馬上停用。
記者顏幸如／台中報導
周永鴻今（7）日質詢時說，中國產品的軟硬體都可能遭廠商開後門，將數據及政府資料洩漏給中國政府，行政院為資安考量，2020年起要求各級政府部門汰換包含無人機在內的中國製資通產品。但台中市政府交通局有3架無人機，品牌都是Autel Robotics，其中交通工程科有1台型號為Evo II Pro，停管處有2台Evo Lite+。
周永鴻表示，Autel Robotics的廠商是不折不扣的中國企業，卻偽裝成國際品牌，公司官網就明確指出總部設在深圳，品牌於中國無人機線上商場註明母公司為「深圳道通智能航空技術有限公司」，卻以百分百持股的美國子公司之名發售。美國眾議院多位議員去年11月也發函政府，直指Autel Robotics和中國人民解放軍有關聯，應該調查並考慮列入貿易黑名單。
周永鴻表示，交通局採購時也許不了解製造商的背景，台中市民的各種大數據及市政資料，極可能透過無人機直接傳到中國政府手上。交通局不該輕忽相關風險，應該儘速更換所有無人機。
交通局長葉昭甫說，3架無人機大部份從事交通資料收集工作，購置無人機時，雙方簽約內容已明定提供非中國廠牌，經向廠商詢問，對方強調是美國廠牌，但交通局仍會追查，如果違約將索賠違約金、馬上停用。