超美！阿里山林鐵唯一木構車庫　縣定古蹟「奮起湖車庫」開放標租

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奮起湖地區以群山與山嵐聞名，昔日因林業鐵路的發展，成為山林交通與維運的重要據點，也為奮起湖聚落帶來熙來攘往的繁榮盛景，而奮起湖車庫則是阿里山火車登山過程中最重要的休息與保養場所，直到民國74年改作古老蒸汽火車展示場，陳列退役蒸汽機車與火車老照片。早年不論上山或下山的蒸汽火車，在此加水、補充煤炭、更換蒸汽火車頭後才繼續上路，而因應旅客需求的「奮起湖便當」更在山林間傳香百年，是許多國民垂涎的好味道。
林鐵及文資處表示，奮起湖車庫是阿里山林鐵唯一的木構車庫，全木造建築採台灣檜木(紅檜)為修復主要材種，保留既有木榫接構件；完整修復車庫周邊加煤台、水鶴等鐵道設施，呈現過往蒸汽火車運作的鐵道文化精華；強化排水系統、設置無障礙設施、增設細水霧消防設備，提升木構古蹟之火災防護能力。另委託專業設計團隊以「山行記憶・奮起湖」策展主題，透過「林鐵人文與地景」、「林鐵職人的日常」與「百年機具與林鐵文物展示」為三大主軸，介紹奮起湖車庫的修復歷程、奮起湖站的多元角色、以及山行火車的運輸風景外；更透由動態展演，可近距離觀看現地機具、列車整備、運行及林鐵職人檢修事務日常等林鐵限定版文資動態保存畫面，必將被納入遊客一生必遊之清單。
奮起湖車庫位於鄰近縣道169與奮起湖車站，且具雙向出入口，不論採自駕、搭乘大眾運輸皆為旅客易達之地，可謂於奮起湖地區黃金地段，而整建修復的全新風貌、林鐵限定動態展演，皆大幅提升奮起湖車庫整體質感與價值。林鐵及文資處表示，本次奮起湖車庫標租案，將提供面積167.6平方公尺，租期5年，開放民間業者承租，未來提供允許營運項目包括參觀、展覽、會議之休閒、文教場所及商品販售、簡易餐飲(嚴禁明火烹煮)、活動策展、空間管理(庶務性工作區)等複合式經營等，透過民間的創意營運思維，為縣定古蹟奮起湖車庫加值。